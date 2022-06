Eine Reise ins Mittelalter oder lieber mit dem 9-Euro-Ticket an den Strand? Zu Pfingsten 2022 gibt es in Kiel und Schleswig-Holstein viele Möglichkeiten, Ausflüge mit der Familie zu unternehmen. KN-online.de hat sie zusammengefasst.

Wer Lust hat, ins Mittelalter zu reisen, ist in Hohenweststedt am langen Pfingstwochenende gut aufgehoben.

Buntes Programm im Tierpark Neumünster

Kiel.Der Frühlingszauber im Tierpark an der Geerdtstraße im Stadtwald von Neumünster mit vielen Vorführungen und Aktionen ist mittlerweile ein fester Punkt im Terminkalender des Tierparks Neumünster. Über Pfingsten von Freitag bis Montag, 4. bis 6. Juni, soll es im Zoo ein Programm für große und kleine Besucher geben. Das erste Mal ist die Feuerwehr dabei. Das Event geht täglich von 10 bis 17 Uhr und ist im regulären Eintritt für den Zoo inbegriffen. Dauerkarteninhaber, Mitglieder des Trägervereins Tierparkvereinigung, müssen einen Sondereintritt von drei Euro zusätzlich bezahlen. Die Programmpunkte können je nach Tag vom 4. bis 6. Juni variieren. Mehr zum Programm

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sprottentage in Eckernförde

Eckernförde feiert den Räucherfisch: Vom 3. bis 6. Juni werden zu den Sprottentagen Tausende Besucher im Ostseebad erwartet. Zu den Programmpunkten gehören Live-Musik, ein Fischerdorf für Kinder und ein bunter Hafenmarkt. Weitere Details zum Programm hat Cornelia Müller zusammengefasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reise ins Mittelalter

Rittershow, Gaukler und Handwerker erwarten die Besucherinnen und Besucher beim Spectaculum in Hohenweststedt. Vom 4. bis zum 6. Juni verwandelt sich der Park Wilhelmshöhe in ein mittelalterliches Dorf. Tageskarten kosten für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren 7 Euro, für Erwachsene 15 Euro. Sonnabend und Sonntag ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Pfingstmontag endet der Markt bereits um 19 Uhr.

Messe für Gartenfans

Nach der Coronapause kehrt die Gartenmesse Park & Garden erstmals zurück auf dem Stockseehof. 180 Austellerinnen und Austeller präsentieren Deko- und Wohnaccessoires für Haus, Hof und Garten. Angeboten werden außerdem auch Kräuter, Stauden und Pflanzen. Geöffnet ist von Donnerstag, 2. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, von 10 bis 19 Uhr , am Pfingstmontag, 6. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 15 Euro, Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.park-garden.de oder www.stockseehof.de.

Kieler Glockensommer 2022 startet

Nach zwei Jahren pandemiegeschuldeter Pause ist es gelungen, wieder eine Reihe internationaler Gast-Glockenspieler nach Kiel zu holen. Am 4. Juni spielt die Danziger Glockenspielerin Anna Kasprzycka ab 11 Uhr auf dem Carillon des Kieler Klosters, Klosterplatz/Falckstraße . Sie studierte in Mechelen und gewann 2014 den 2. Preis beim Carillonwettbewerb im französischen St.-Amand-les-Eaux. Ihr Programm steht ganz unter dem Eindruck des kriegerischen Überfalls auf ihr Nachbarland Ukraine. Alte und ganz neu geschriebene Werke für Carillon von Komponisten aus Polen, der Ukraine und vielen anderen Ländern befassen sich mit der Sehnsucht nach Frieden und einem Leben in Freiheit sowie mit Mahnungen gegen den Krieg und seine Brutalität. Zutritt frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Wochenende

Auch am 4. und 5. Juni kann in Kiel und Umgebung wieder auf Flohmärkten gefeilscht werden. Zur Übersicht über die Trödelmärkte in der Region.

Müll sammeln an der Tirpitzmole

Zum monatlichen Müll sammeln an der Tirpitzmole lädt die Aktion „Meere ohne Plastik“ am Sonnabend um 14.30 Uhr ein. Handschuhe, Beutel und Greifzange werden gestellt. Treffpunkt ist der Strandstreifen von dem Militärstützpunkt.

Ausflüge mit dem 9-Euro-Ticket

Das erste Wochenende mit 9-Euro-Ticket steht vielen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern bevor. KN-online.de hat Ausflugstipps gesammelt, die man nicht nur am langen Pfingstwochenende unternehmen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rudern gegen Krebs

Die 12. Benefizregatta zur Förderung des Projektes „Sport und Krebs“ findet am Sonnabend, 4. Juni auf der Kiellinie zwischen Geomar und Reventloubrücke statt. Start ist um 11 Uhr.

Spaßolympiade für Familien

Beim Handtuchweitwurf, Luftballon-Tennis oder Löffelkatapult-Weitwurf können sich Kinder und Erwachsene am Sonnabend bei der Spaßolympiade in der Stadtteilbücherei Friedrichsort messen. Beginn ist am Sonnabend, 4. Juni, um 11 Uhr, die Veranstaltung endet um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können sich Familien und Erwachsene per Mail an stadtbuecherei@kiel.de oder telefonisch unter der Kieler Rufnummer 901-3437.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kieler Salon im Niemannsweg

Das erste Mal seit langer Zeit findet wieder der Kieler Salon der Förde-Volkshochschule in einer Villa am Niemannsweg statt. Der Salon ermöglicht Einblicke in das Leben einer Kieler Kaufmannsfamilie vergangener Zeiten. Gastgeberin ist die Nachfahrin der Familie, auch beim „Kieler Salon im Juni: Franziskus und Klara von Assisi“ am Sonnabend, 4. Juni, 14 bis 17 Uhr. Dabei werden Tee oder Kaffee und Gebäck gereicht. Der Vortrag mit Lichtbildern möchte die spannenden Lebensläufe von Franziskus und Klara beleuchten. Treffpunkt zur Veranstaltung ist am Sonnabend an der Ecke Niemannsweg/Sternwartenweg. Die Teilnahme kostet neun Euro, dazu kommen vier Euro für das Gedeck mit Tee oder Kaffee. Anmeldungen nimmt die Förde-vhs, Muhliusstraße 29-31, telefonisch unter der Kieler Nummer 901-5000 oder per Mail an.

Alles über Bienen

Am Pfingstsonntag und -montag, 5. und 6. Juni zeigt ein Imker im Wildpark Eekholt, wie Honig gewonnen wird. Ab 11 Uhr können die Besucher ihm dabei zusehen. Die fleißigen Honigbienen haben ein neu gestaltetes Haus im Wildpark bekommen. Die Besucherinnen und Besucher erhalten dort Einblick in die Lebensweise der Bienen, die in dieser Jahreszeit unermüdlich den Blütennektar sammeln. Erwachsene zahlen 11,50 Euro Eintritt in den Park, Kinder zwischen 4 und 16 Jahren zahlen 10 Euro.

Glassammler aufgepasst

Das 19. Internationale Flaschen- und Glassammlertreffen findet am Pfingstsonntag, 5. Juni, von 10 bis 13 Uhr in Plön statt. Glassammler kommen zum Museum des Kreises Plön, um ihre Gläser zu tauschen zu verkaufen oder um selbst besondere Stücke zu erwerben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

THW trifft auf HSV

In der Handball-Bundesliga trifft der THW Kiel am Sonntag auf den HSV. Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker von der Partie.

Mühlentag in Molfsee

Das Freilichtmuseum Molfsee hat zum Mühlentag am Pfingstmontag ein Programm vorbereitet. Von ca. 11 bis 15.30 Uhr wird in der Holländermühle Korn gemahlen. Zudem erläutern die ehrenamtlichen Mühlenexperten, wie dort einst gearbeitet wurde und vieles mehr. Um 11 Uhr lädt die Kirchengemeinde Schulensee zu einem Gottesdienst vor der Spinnkopfmühle. Um 14 Uhr gibt es eine Führung: „Wasserrad und Flügel“. Die Teilnahme kostet neben dem Eintritt (Erwachsene 10 Euro, Kinder 3 Euro) 3 Euro.