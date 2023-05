﻿Trauer um Wilfried Erdmann: Kurz vor dem Tod veröffentlichte der Weltumsegler sein letztes Buch

Goltoft. Es sollte sein letztes Buch sein: Als vor wenigen Tagen ein kleines Paket bei uns in der Redaktion ankam, war nach dem Lesen des beigefügten Briefes klar, wie ernst die Lage ist. „Anliegend das neue Buch meines Mannes – das letzte“, schrieb uns Astrid Erdmann. „Leider ist er sehr krank.“ Wenige Tage später, am 8. Mai, erlag ihr Mann, der berühmte viermalige Weltumsegler Wilfried Erdmann, einem Krebsleiden.

Am 15. April war der Schleswig-Holsteiner, der im kleinen Ort Goltoft an der Schlei lebte, 83 Jahre alt geworden. Wilfried Erdmann bezwang die Weltmeere, überlebte verheerende Stürme und gewann immer wieder aufs Neue den Kampf gegen die Naturgewalten.

Unter Seglern wird Wilfried Erdmann eine unsterbliche Legende bleiben. Von 1966 bis 1968 umrundete der Extremsegler mit seinem sieben Meter langen Segelboot „Kathena“ als erster Deutscher allein die Welt.

Das Foto zeigt Wilfried Erdmann an Bord bei seiner Weltumseglung in den Jahren 1984/1985. Es erschien in dem Buch „Ich bin auf See“, das der Extremsegler 2021 gemeinsam mit Sohn Kym herausgebracht hatte. © Quelle: Kym Erdmann

Später folgten Nonstop-Umseglungen sowohl in West-Ost-Richtung als auch gegen den Wind in Ost-West-Richtung. „Der Reiz nach Abenteuern war immer mein Antrieb“, sagte er im Februar 2021 in einem Interview mit den Kieler Nachrichten.

Wilfried Erdmann umsegelte als erster Deutscher allein die Welt

Die Liebe zum Meer prägte sein Leben. „Das Meer ist meine älteste Liebe“, sagte Wilfried Erdmann im Interview. Aber erst mit 60 Jahren sei er erfahren gewesen im Umgang mit Sturm und Angst. „Die Angst lehrte mich das Hinsehen.“ Und: „Das Meer betrachten, heißt, das Leben betrachten.“

Im Interview erzählte er auch von seinem Fernweh, das ihn schon als 18-Jährigen auf einem Diamant-Fahrrad von Deutschland, Frankreich, Nordafrika, dem Vorderen Orient bis nach Indien brachte. Später wurde das Rad durch ein Segelboot ersetzt. Mehrere Bestseller schrieb Erdmann über seine Abenteuer und seine „Reisen an die eigenen Grenzen“. Er hielt Vorträge, war viel gefragter Gast auf Bootsmessen, drehte Videos. Etliche Segler ließen sich von ihm inspirieren und begeistern.

Wilfried Erdmann und das Glück auf den Weltmeeren

In seinen Büchern schreibt Erdmann vom Glück auf den Weltmeeren, aber auch von den vielen Herausforderungen, die er meistern musste. Von tosenden Stürmen, zerrissenen Segeln und immer wieder der Einsamkeit. „Ich kenne die Einsamkeit gut“, sagte er damals im Interview. „Man ist mit nichts zufrieden, nichts schmeckt, und man hat starke Verlassenheitsgefühle.“

Sein Heimathafen war Goltorft an der Schlei, seiner Frau Astrid galt seine Sehnsucht. Die Gewissheit, von ihr und in früheren Jahren auch von Sohn Kym empfangen zu werden, habe ihm über manchen schweren Tag auf See geholfen.

In den vergangenen Jahren zog es ihn zusammen mit seiner Frau meist „nur noch“ hinaus auf die Ostsee. „Eines der schönsten Segelreviere der Welt“, wie er sagte. In einem anderen Interview, das er unserer Redaktion im Dezember 2019 gab, erzählte er aber auch vom schweren Los des Alterns.

Im Herbst 2022 kündigte Wilfried Erdmann an, nicht mehr zu segeln

„Während der aktuellen Reise mit der „Kathena nui“ musste ich erstmals zur Kenntnis nehmen, wer ich geworden bin: ein alter Mann, der sich zeitweise überfordert“, äußerte er. „Aber ich resigniere erst, wenn ich es den Mast hoch nicht mehr schaffe.“ Im Herbst 2022 kam dieser Punkt. Auf seiner Homepage teilte er mit, dass es „krankheitsbedingt“ nun mit dem Segeln vorbei sei.

Zu jener Zeit schrieb er schon längst an seinem aktuellen Werk. Das Buch, das Wilfried Erdmann kurz vor seinem Tod fertigstellen konnte, hat viel mit seiner Frau Astrid zu tun. Auch wenn eine andere Frau im Mittelpunkt steht: Ingeborg von Heister.

Weltumsegler Wilfried Erdmann schrieb noch an seinem letzten Buch

In „Ingeborg und das Meer“ (Delius Klasing Verlag) beschreibt der Ausnahmesegler das Leben seiner Schwiegermutter. Die Geschäftsfrau Ingeborg von Heister ließ 1969 alles hinter sich und überquerte mit einem Trimaran den Atlantik in beiden Richtungen. Damit ist sie die erste deutsche Frau, die allein über den Atlantik segelte.

„Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, das „einfache“ Segeln in Zeiten von Hightech auf Booten anhand des Buches „Ingeborg und das Meer“ vorzustellen“, schreibt Astrid Erdmann in ihrem Brief an unsere Redaktion. Da ahnte noch niemand, dass diese Möglichkeit so schnell kommen würde.