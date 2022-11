﻿Dassendorf: Mercedes schleudert rückwärts in Küchenstudio

Bei einem mutmaßlichen Ausweichmanöver verliert ein Mercedes-Fahrer in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Kontrolle über sein Auto. Die Schleuderpartie hinterlässt eine Schneise der Zerstörung und endet in einem Küchenstudio.

Dassendorf. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). Hauswand, Schaufenster und Musterküche lagen in Trümmern. Am Ende eines mutmaßlichen Ausweichmanövers landete ein Mercedes-Benz rückwärts in einem Küchenstudio. Trotz großer Schäden am Fahrzeug und am Gebäude erlitt der Fahrer des Unfallwagens nur leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Rettungskräfte und der Polizei ereignete sich der Unfall wie folgt: Um 4.22 Uhr fuhr der Mercedes-Fahrer von der Kreuzung B 207 kommend auf der B 404 in Richtung Geesthacht. Auf Höhe des Rewe-Marktes sei der Fahrer von der Straße abgekommen, weil er laut eigener Aussage einem Reh ausgewichen sei. Dabei geriet das Auto über die Gegenfahrbahn und den Gehweg auf den Grünstreifen.

Schneise der Zerstörung

Dort wurden ein kleiner Baum und ein großer Lichtmast umgefahren, bevor das Fahrzeug schließlich über die Zufahrt und den Stellplatz in die Fassade eines Küchenstudios schleuderte. Beim rückwärts „Einparken“ durchbrach das Auto dann noch eine Fensterfront und beschädigte einige Schränke in der Ausstellung mit den Musterküchen. Der abgeknickte Lichtmast prallte zugleich gegen das Gebäude und hinterließ durch den Aufprall ein Loch in der Außenwand im ersten Stockwerk.

Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Dassendorf sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Die offen liegenden Stromanschlüsse und abgerissenen Kabel wurden von Mitarbeitern des E-Werks abgesichert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Es entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 250.000 Euro.

