Dauerthema Partnerschaft mit Qingdao, Tarifrunde für Beamte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Freundschaft ja, Partnerschaft vorerst nicht: Die Stadt Kiel legt die geplante Städtepartnerschaft zu Qingdao in China nach Monaten der Kritik und der Diskussionen auf Eis, hält sich aber noch eine Hintertür offen. CDU und FDP in der Kieler Ratsversammlung geht das nicht weit genug. Sie fordern einen härteren Schnitt. Mein Kollege Tilmann Post berichtet:

In Schleswig-Holstein stehen im kommenden Monat die Tarifverhandlungen für Landesbedienstete an. Im Idealfall erfahren die Beamtinnen und Beamte noch vor Weihnachten, wann und wie stark ihr Gehalt steigt und ob es Sonderzahlungen gibt. Denn letzten Endes sind die Verhandlungen ein Spagat zwischen der Forderung des Beamtenbunds nach einem satten Plus und der angespannten Haushaltslage, auf die Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) verweist. Ulf Christen hat mit den Verhandlungspartnern gesprochen.

Werfen wir noch einen Blick nach Dänemark, in die Hauptstadt Kopenhagen. Dort, in der autonomen Gemeinde Christiania, eskaliert der Konflikt zwischen Gangs um die Vorherrschaft auf dem Cannabismarkt. Zuletzt fielen ist ein 30-Jähriger bei einer Schießerei in der Pusher Street - der Drogengasse - getötet worden. Die Schüsse trafen aber auch Unbeteiligte. Touristen. Nun will der dänische Staat durchgreifen. Ist dies das Ende eines Hippietraums? Marco Nehmer geht dieser Frage nach.

Seit Anfang des Monats forscht das Archäologische Museum Hamburg dort nach Überresten der Bornplatzsynagoge. Nationalsozialisten steckten das Gebäude im Grindelviertel während der Novemberpogrome 1938 in Brand. Ein Jahr später zwangen sie die Jüdische Gemeinde, die Synagoge auf eigene Kosten abzureißen © Quelle: Franziska Spiecker/dpa

Die in Hamburg von den Nationalsozialisten zerstörte Bornplatzsynagoge im Grindelviertel soll wiederaufgebaut werden. Vorher suchen Archäologen nach Spuren der Vergangenheit. Sie wurden bereits fündig.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Schön, dass Sie uns lesen!

