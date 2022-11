﻿Debatte über Northvolt: Madsen sorgt für erhebliche Irritationen

Es soll das Leuchtturm-Projekt auf Schleswig-Holsteins Weg zum klimaneutralen Industrieland werden. Doch noch ist unklar, ob das schwedische Unternehmen Northvolt in Heide Batteriezellen produziert. Der Landtag signalisierte am Donnerstag Rückendeckung, kritisierte aber den Wirtschaftsminister.

Kiel. So viel ist klar: Die Ansiedlung des schwedischen Batteriezellen-Produzenten Northvolt in Heide steht für Landespolitiker auf der Prioritätenliste ganz oben. Am Donnerstag bekannte sich der Landtag einstimmig zum Projekt, von dem sich der Norden mindestens 3000 neue Arbeitsplätze und Impulse für die gesamte Westküste erhofft. Northvolt ist auf dem Weg zur Elektromobilität ein wichtiger Lieferant für Volkswagen und potenzieller Großabnehmer von Windstrom aus Schleswig-Holstein – wer im Landtag wollte das kritisieren? Für erhebliche Irritationen sorgte deshalb der Auftritt von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Denn das Projekt steht auf der Kippe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Madsen: „Wieso streiten wir uns über Northvolt?“

Madsen hatte angekündigt, dass er am Abend Northvolt-Chef Peter Mikael Carlsson treffen wolle, bevor am Freitag Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit diesem noch einmal das Gespräch suche. Carlsson hatte kürzlich signalisiert, dass sich die Ansiedlung in Heide verzögern könnte und als Gründe nicht nur die hiesigen Strompreise genannt: Die USA locken mit gewaltigen Subventionen, zwingen Autohersteller zugleich aber, für Elektrofahrzeuge ausschließlich Batterien made in U.S.A. zu verwenden. Das Akku-Start-up-Unternehmen erwägt deshalb, seine millionenschweren Investitionen in Amerika vorzuziehen.

Ob er fest mit einer Ansiedlung rechne? Madsen konnte die direkte Frage aus dem Landtag nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Er verwies auf die Weltlage, auf gestiegene Investitions- und Energiekosten. An der Landesregierung werde es jedenfalls nicht scheitern. „Eines bringt mich zum Nachdenken“, sagte der Minister dann angesichts der vorangegangenen emotionalen Debatte. „Wieso streiten wir uns über Northvolt?“ Nötig sei maximale Rückendeckung „ohne Wenn und Aber“, das erwarte das Unternehmen. Stattdessen habe er im Landtag „maximale Diskussionen“ über etwaige Versäumnisse der Landesregierung erlebt. „Warum stellen wir uns nicht gemeinsam hin?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Wirtschaftsminister Buchholz kritisiert seinen Nachfolger Madsen

Weil das nicht reiche, rief die FDP. Über die Parlamentsschelte eines Ministers schüttelte insgeheim nicht nur manches Kabinettsmitglied den Kopf. „Das Parlament und insbesondere die Opposition sind dazu da, Defizite in der Regierungsarbeit aufzuzeigen“, entgegnete Madsens Vorgänger Bernd Buchholz (FDP). Und: „Ich habe nicht den Eindruck, dass der zuständige Minister mit der genügenden Dynamik hinterher ist, um gemeinsam mit dem anzusiedelnden Unternehmen Northvolt alle möglichen Perspektiven zu erörtern.“ Vielmehr habe er den Eindruck, „als ob Sie hier den Schwarzen Peter vorbereiten für die Tage, wenn es dann nicht klappt“.

CDU und Grüne hatten dem Landtag einen Antrag präsentiert, in dem es hauptsächlich um Forderungen Schleswig-Holsteins an die Bundesregierung und die EU ging. Nötig sei unter anderem eine Reform der Netzentgelte: „Der Standortvorteil Schleswig-Holsteins, das Vorhandensein von erheblichen Mengen erneuerbarer Energien, darf nicht zu einem Nachteil werden“, hieß es.

Andreas Hein (CDU): „Das wesentliche Momentum ist der Strompreis“

Die CDU hatte eine Fraktionsreise nach Schweden kürzlich zu einem Besuch bei Northvolt genutzt. Dank Wasserkraft koste eine Kilowattstunde Strom in Nordschweden weniger als drei Cent, berichtete Fraktionschef Tobias Koch. In Deutschland solle Industriestrom dank der Strompreisbremse der Bundesregierung auf 13 Cent gedeckelt werden. Koch: „Das reduziert zwar den Wettbewerbsnachteil, macht den Standort aber immer noch nicht sonderlich attraktiv.“ Die Bundesregierung möge die 1,9 Terawattstunden Windstrom, die im Norden jährlich abgeregelt werden, günstig der Industrie zur Verfügung stellen. Northvolt benötige jährlich zwei Terawattstunden, rechnete CDU-Energieexperte Andreas Hein vor. Schleswig-Holstein insgesamt verbrauche 14. „Das wesentliche Momentum ist der Strompreis.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) las Schwarz-Grün dagegen die Leviten und nannte den Ruf nach höheren Ebenen eine „Bullerbü-Haltung“. Auf die Bundesregierung, die EU und irgendwelche Freihandelsabkommen mit westlichen Industrieländern zu hoffen, führe zu gar nichts. „Wir leben in einer Welt mit sehr harter Konkurrenz.“ Dazu gehörten längst nicht mehr nur die USA, sondern auch Dänemark und Spanien. Daraus müsse die Landesregierung endlich Konsequenzen ziehen, zumal es nicht nur um Northvolt gehe. Auch andere Regionen hätten entdeckt, dass sich mit grüner Wirtschaft sehr viel Geld verdienen lasse. „Ansiedlungen sind nicht gottgegeben“, sagte Losse-Müller. „Diese Landesregierung muss selbst viele 100 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das Saarland mit seinem Transformationsfonds macht vor, wie das geht.“