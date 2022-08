﻿Debatte um E-Rezept in Schleswig-Holstein: War’s das jetzt?

Probleme tauchten bereits in der Testphase auf, nun bremsen Datenschutz-Bedenken die geplante Einführung des E-Rezepts in Schleswig-Holstein aus. Wie geht es jetzt weiter? Am Tag nach der Entscheidung sind noch viele Fragen offen. Darum ist die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen überrascht.

In Schleswig-Holstein liegt die stufenweise Einführung des E-Rezepts vorläufig auf Eis.

Kiel. „Der große Knall“, er kam Anfang der Woche überraschend für Christian Gramann, Inhaber der Holsten-Apotheke in Schönkirchen bei Kiel. „Wir waren davon ausgegangen, dass es mit dem E-Rezept auf Biegen und Brechen losgehen muss“, sagt er. Er begrüße jedoch den Abbruch der Einführung des elektronischen Rezepts in Schleswig-Holstein: „Wir freuen uns, dass die Ärzte diesen mutigen Schritt wagen und die Notbremse ziehen. Es gibt einfach noch zu viele offene Fragen, auch beim Datenschutz. Denn Gesundheitsdaten sind nun einmal sensibel.“

Ab September sollte das elektronische Rezept in Schleswig-Holstein eigentlich offiziell an den Start gehen. Schritt für Schritt sollten Arztpraxen ihren Patienten neben dem klassischen rosafarbenen Formular auch ein Rezept digital zur Verfügung stellen, einlösbar in der Apotheke etwa per App mit dem Smartphone. Für diejenigen ohne modernes Handy soll auch ein Ausdruck möglich sein. Ziel: Patienten Wege zum Beispiel bei Folgerezepten ersparen, Arbeitswege vereinfachen.

Das Projekt ist nun ausgebremst. Am Montag hatte die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), wie berichtet, das Projekt wegen datenschutzrechtlicher Bedenken auf Eis gelegt. War’s das jetzt mit dem E-Rezept?

KVSH: Keine grundsätzliche Absage an das E-Rezept

Nein, betont KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt: „Wir steigen nicht aus dem E-Rezept aus, sondern nur aus dem vorgesehenen Roll-out, also der Begleitung.“ Nun seien andere am Zug: „Am Ende die Gematik oder der Datenschutz“, sagt der Sprecher. Die Gematik ist die „nationale Agentur für digitale Medizin“ und treibt die Einführung des E-Rezepts bundesweit voran.

Eine der Folgen: Schleswig-Holstein sollte neben Westfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen als Modellregion in der kommenden Woche mit dem E-Rezept loslegen. Bereits im Vorfeld hatten KVSH, Ärzteverbände und Apothekerkammer Bedenken wegen Problemen in der Testphase geäußert. Nun der Rückschlag auf Grundlage des Datenschutzes.

Als Grund für die Vollbremsung führte die KVSH an, dass eine „mailbasierte Umsetzung nach dem Landesdatenschutzgesetz untersagt sei“. Damit sei aus ihrer Sicht der für Patienten praktikabelste Weg versperrt – nämlich der, das Rezept in digitaler Form als eine Art QR-Code per SMS oder E-Mail zu versenden. Denn die offizielle App ist kaum verbreitet. Darum hatte sich die Kassenärztliche Vereinigung Rat für den alternativen Weg beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) geholt.

Datenschutzbeauftragte überrascht über Stopp der Einführung

Und das ULD warnte: Wenn Arztpraxen statt der bundesweit vorgesehenen E-Rezept-App den Weg per E-Mail oder SMS nutzten, um Verordnungen an Patienten herauszugeben, sei das bedenklich. Eine Überprüfung habe keinen ausreichenden Schutz ergeben, erklärte die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen am Dienstag: „Wer im Besitz dieses Codes ist, kann damit die vollständige ärztliche Verordnung mit Namen der versicherten Person, Geburtsdatum, Kontaktdaten der Ärztin oder des Arztes, Ausstellungsdatum der Verordnung sowie die verschreibungspflichtigen Arzneimittel einsehen.“

Dies sei etwa möglich mit Apps im Apothekenumfeld, mit denen man online Medikamente bestellen kann. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fordere aber gerade für die sensiblen Gesundheitsdaten einen hohen Schutz, so Hansen. Arztpraxen müssten grundsätzlich dafür sorgen, dass diese Daten weder abgefangen noch kopiert würden.

Auf die Bedenken habe das ULD die KVSH hingewiesen, jedoch auch Lösungen vorgeschlagen, berichtete Hansen: Anstelle der E-Rezept-App oder dem Ausdruck kämen beispielsweise die Nutzung des Systems „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) oder ein digitaler Versand etwa per E-Mail mit zusätzlicher Ende-zu-Ende-Verschlüsselung infrage.

Darum zeigte sich Marit Hansen am Dienstag auch überrascht von der Entwicklung: „Ich war verwundert, dass die KVSH nun die Notbremse zieht.“ Es sei schließlich um die Überprüfung einer Zusatzlösung gegangen. Zudem widerspricht sie der Formulierung, das ULD habe das E-Rezept in Schleswig-Holstein „untersagt“: „Das stimmt nicht.“ Den schwarzen Peter wolle sie sich ungern zuschieben lassen: „Wir sind nicht die Verhinderer.“ Richtig sei es aber von der KV, auf die Bedenken zu reagieren: „Wenn es Defizite gibt in der Organisation des Roll-Outs, dann darf nicht die Antwort sein, datenschutzrechtlich beide Augen zuzudrücken.“

Rund 1000 E-Rezepte in SH ausgestellt

In seiner Schönkirchener Apotheke hat Christian Gramann während der bisherigen E-Rezept-Testphase indes nach eigenen Angaben rund 30 E-Rezepte bearbeitet. Mit einzelnen Praxen funktioniere die Abwicklung schon. „Aber viele alteingesessene Ärzte haben noch nicht mitgemacht.“ Insgesamt wurden laut KVSH landesweit bisher rund 1000 E-Rezepte eingelöst.

Die Testphase läuft Ende August aus, anschließend soll es laut Gematik theoretisch mit der stufenweisen deutschlandweiten Einführung losgehen: Damit sollen (Zahnarzt-) Praxen und Krankenhäuser das E-Rezept nutzen können, sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Apotheken sollen flächendeckend in Deutschland elektronische Rezepte annehmen können.