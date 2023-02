﻿Warum Freitodbegleiter Werner Lehr Menschen beim Sterben hilft

Elsa K. will sterben. Mit Hilfe eines Freitodbegleiters aus Husum verabreicht sie sich selbst eine tödliche Infusion – das ist seit 2020 in Deutschland erlaubt. Aber wie fühlt sich der Helfer dabei? Und wie stabil ist die rechtliche Basis, auf der er agiert?

Kiel/Husum. Sie kann nur noch im Bett liegen. Seit 18 Monaten geht das so. Elsa K. (Name geändert) lebt im dritten Stock einer riesigen Anlage mit 300 Wohnungen am Rand vom Hamburg. Sie ist krank, hat keine Verwandten mehr, keine Freunde, keine Bekannten. Die, die sie hatte, sind gestorben. Die einzigen Menschen, die Elsa K. noch sieht, sind eine Pflegekraft, die ihr morgens und abends auf den Toilettenstuhl hilft, und eine junge Frau aus der Nachbarschaft. Die versorgt die 79-Jährige mit dem Nötigsten, bringt ihr jeden Tag Tee. Es ist nur ein Minimum an Fürsorge und menschlicher Nähe, dazu die Bettlägerigkeit: Stück für Stück verliert Elsa K. ihren Lebensmut. Dann kommt endlich der ersehnte Anruf, auf den sie so lange gewartet hat: Werner Lehr ist am Telefon.

„Ich bin so glücklich, dass Sie mich anrufen. Ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen“, notiert Lehr später in seinem Tagebuch als wichtigste Aussage aus dem Gespräch. Lehr, 78 Jahre alt, wird Elsa K. ihren letzten Wunsch erfüllen. Er ist Freitodbegleiter.

Werner Lehr ist ein Mann mit silbergrauem Bart und freundlichen Augen. In seinem aktiven Berufsleben hat er als Lehrer gearbeitet, seit 2008 engagiert sich der Husumer für die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) in Berlin.

Werner Lehr bei der Podcast-Aufnahme in der Redaktion der Kieler Nachrichten. Auch für den Podcast „Wohldosiert- der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten“ sprach er zu den Themen Patientenverfügung und Freitodbegleitung. © Quelle: Ulf Dahl

Der Verein, gegründet 1980 und mit derzeit knapp 25 000 Mitgliedern und Unterstützer, ist eine Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation, die sich nach eigenen Angaben „dem lebenslangen Selbstbestimmungsrecht des Menschen verpflichtet fühlt“. Die DGHS zählt, ebenso wie „Sterbehilfe Deutschland“ und „Dignitas Deutschland“, zu nicht unumstrittenen Organisationen, die Suizide begleiten oder eine Assistenz für die Selbsttötung vermitteln.

Freitodbegleitung: Werner Lehr aus Husum war bis heute 24 Mal aktiv

Werner Lehr bringt sich in der DGHS zunächst stark in der Aufklärung über Patientenverfügungen ein. Seit dem 26. Februar 2020 jedoch wird die ehrenamtliche Freitodbegleitung zum zentralen Thema für ihn. Er hält darüber Vorträge im Norden. Und er handelt. „Ich fühle mich verpflichtet zu helfen“, sagt er über diese Aufgabe. Insgesamt 24 Freitodbegleitungen hat er bislang übernommen.

Möglich macht das ein Grundsatzurteil, das die Hilfe bei der Selbsttötung in Deutschland auch Organisationen wieder erlaubt. Vor knapp drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht Paragraf 217 aus dem Strafgesetzbuch für nichtig erklärt. Das „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ verstoße gegen das im Grundgesetz verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht, so das Urteil. „Geschäftsmäßig“ hat dabei nichts mit Geld zu tun, sondern bedeutet „auf Wiederholung angelegt“.

Sterbehilfe: In SH nahmen 2020 und 2021 insgesamt 13 Menschen Hilfe der DGHS in Anspruch

Und die Zahlen steigen. Im Jahr 2020 vermittelte die DGHS 18 Personen bundesweit, die mit Hilfe einer Freitodbegleitung aus dem Leben schieden. 2021 waren es bundesweit bereits 120. Aus Schleswig-Holstein kamen in diesen beiden Jahren 13 Menschen. 2022 waren es 227 Fälle, neun im Land. Rund 4000 Euro kostet die Begleitung – das Geld sind Spesen und eine kleine Aufwandsentschädigung für die Freitodbegleiter, Juristen und Ärzte.

Wer sich eine Freitodbegleitung durch Vermittlung der DGHS wünscht, der muss zunächst Mitglied werden. Frühestens nach sechs Monaten Mitgliedschaft kann man einen Antrag stellen. „Die Wartezeit gibt es, um einen Sterbe-Tourismus zu vermeiden“, erläutert Freitodbegleiter Werner Lehr. „Bei weit fortgeschrittenen Krankheiten kann aber eine Ausnahme gemacht werden“.

Der Ablauf vom ersten Antrag bis zur Freitodbegleitung Hilfe bei Suizidgedanken gibt es unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1110111 oder im Internet unter www.telefonseelsorge.de. Wenn ein der Antrag auf Freitodbegleitung bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) eingeht, prüft ein Mitarbeiter, ob die zugrundeliegenden Motive den Freitodwunsch rechtfertigen. Der Antrag wird in aller Regel nach dem Vier-Augen-Prinzip bewertet. Wird der Antrag genehmigt, gibt die DGHS die Kontaktdaten an Freitodbegleitende – einen Juristen und einen Arzt – weiter. Beide Freitodbegleitenden überzeugen sich im Erst- und Zweitgespräch im persönlichen Kontakt, dass die Kriterien Freiverantwortlichkeit, Wohlerwogenheit und Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches erfüllt sind. Am Tag der ärztlichen Freitodbegleitung werden notwendige Dokumente wie die Freitoderklärung gemeinsam besprochen und von dem Freitodwilligen unterzeichnet. Damit das todbringende Medikament zugeführt werden kann, muss ein venöser Zugang durch den Arzt gelegt werden. Vor der Zuführung des Medikamentes klärt der begleitende Arzt noch ein letztes Mal den Freitodwunsch ab. Hier muss eine eindeutige Antwort des freitodwilligen Menschen erfolgen. Wenn der Freitodwillige eindeutig und klar erkennbar mitteilt, dass er durch diese aktive Handlung das eigene Leben beenden will, öffnet er selbst die Infusion. Innerhalb von wenigen Minuten tritt der selbstgewählte Tod ein. Nach dem Eintritt des Todes wird von dem anwesenden Freitodbegleiter, in der Regel gemeinsam mit den Angehörigen, die örtliche Kriminalpolizei verständigt.

Lehr selbst hat diese Arbeit über die DGHS bis zum Frühjahr 2022 übernommen. Die Gesellschaft vermittele ihn nun nicht mehr, weil er kein Jurist ist, sagt Lehr. Die Freitodbegleitung versieht er nun als Privatperson, in Schleswig-Holstein unterstützt von einem Krankenpfleger. „Das darf jeder“, betont Lehr. Denn das Recht auf selbstbestimmtes Sterben als allgemeines Persönlichkeitsrecht schließt laut Urteil die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe „Dritter“ zurückzugreifen. Den Fall von Elsa K. allerdings begleitete Lehr bereits im Jahr 2021, damals noch vermittelt durch die DGHS.

Tagebuchauszug von Werner Lehr: „Ich fahre mit meiner Frau zu Frau K. Eine Nachbarin hat die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet, da Frau K. nicht selbst an die Tür kann. Wir finden sie im Schlafzimmer auf der Bettkante sitzend.“

Mittlerweile melden sich Menschen mit Sterbewunsch direkt bei dem 78-Jährigen, weil er sich nach wie vor von Husum aus als Ansprechpartner der DGHS in Schleswig-Holstein engagiert – oder sie haben über Dritte von seiner Arbeit erfahren.

Freitodbegleiter: Warnlampen bei psychischen Erkrankungen, Demenz oder Liebeskummer

Nach persönlichen Erstgesprächen lehnt er auch Anträge ab. „Bei psychischen Erkrankungen“, sagt Werner Lehr, „gehen bei mir die Warnlampen an.“ Auch einem jungen Menschen mit Liebeskummer würde er nicht helfen. Bei beginnender Demenz halte er sich ebenfalls zurück. Klar war hingegen die Entscheidung im Fall von Elsa K.

Tagebucheintrag von Werner Lehr: „Die Voraussetzungen für die Freitodbegleitung sind erfüllt. Ich verspreche Frau K., dass wir uns um sie kümmern und so schnell wie möglich eine Lösung finden werden.“

Drei Tage nach dem Telefonat kommt Lehr zu Besuch bei der Sterbewilligen. Ein Antrag auf Freitodbegleitung von Elsa K. liegt der DGHS Lehr zufolge zu dem Zeitpunkt bereits seit fünf Monaten vor, auch ein Erstgespräch sei bereits geführt worden. Doch die Begleitung könne nicht in der Wohnung stattfinden, schreibt Lehr am Ende eines langen Tages noch auf. Die Eigentümer der Anlage wollen das ihm zufolge nicht. Es sei schlecht für den Ruf.

Bestattungsunternehmen aus SH bietet Raum für Freitodbegleitung an

Schon am nächsten Tag steht fest: Elsa K. wird in den Räumen eines Bestattungsinstituts in Schleswig-Holstein sterben. Andere Unternehmen der Branche bieten dies Lehr zufolge nicht an – ebenfalls mit Verweis auf den Leumund. Auch das Institut aus dem Norden will deshalb seinen Namen öffentlich nicht nennen.

Die Bestatterin selbst berichtet aber, wie es zu der Zusammenarbeit mit Werner Lehr kam: „Er sprach mich an, bat um eine Kooperation. Ich habe mir dann viele Gedanken dazu gemacht, hatte auch Zweifel: Pfusche ich dem lieben Gott ins Handwerk? Mache ich mich strafbar?“ Eine Beratung bei der Polizei habe ihr Sicherheit gegeben – ihre Form der Unterstützung ist legal.

Rechtlich wird in Deutschland zwischen aktiver Sterbehilfe, passiver Sterbehilfe, indirekter Sterbehilfe und der Beihilfe zum Suizid unterschieden. Verboten ist die aktive Sterbehilfe. Wegen „Tötung auf Verlangen“ kann jemand bestraft werden, der Menschen etwa ein tödliches Medikament verabreicht. Die passive Sterbehilfe indes ist erlaubt – zum Beispiel beim Absetzen lebensverlängernder Maßnahmen. Ebenfalls legal ist auch die indirekte Sterbehilfe: Dazu zählt etwa die Behandlung starker Schmerzen, die sowohl zu einer kurzen Verbesserung des Gesundheitszustands führen als auch das Leben verkürzen kann.

Medizinische Fachkraft und Psychologin unterstützen Freitodbegleitung in SH

Die Bestatterin stimmt schließlich der Zusammenarbeit zu. Werner Lehr entwickelt einen Plan. Ein Krankentransportunternehmen wird Elsa K. abholen und zum Institut bringen. Die Infusion wird eine medizinische Fachkraft legen, am Tag der Begleitung wird eine Psychologin nochmals die Entscheidungsfähigkeit von Elsa K. feststellen.

Tagebuchauszug von Werner Lehr: „Als ich Frau K. am Abend davon in Kenntnis setze, erleidet sie wiederum einen Weinkrampf. Sie sagt, auch das sei wieder ein Ausdruck ihres überwältigenden Glücksgefühls. Wir legen den Termin fest. Neuer Weinkrampf und die Bitte, dass nur nichts dazwischenkommen dürfe.“

Bis zum Tag, an dem Elsa K. sterben wird, stehen letzte Absprachen mit der Psychologin und der medizinischen Fachkraft an. Mittlerweile ist die DGHS dazu übergegangen, nur noch Ärzte zu vermitteln. Außerdem wird das notwendige Medikament über einen Arzt besorgt. Werner Lehr versichert sich noch einmal, dass der Transport organisiert ist.

Tagebuchauszug von Werner Lehr: „Abfahrt mit meiner Frau um 8 Uhr. Im Kofferraum eine stabile Liege für die schwergewichtige Dame. Um 10 Uhr sind alle da.“

Es ist ein besonderer Raum, in dem Elsa K. ihr Leben acht Tage nach dem Telefonat mit Werner Lehr und fünf Monate nach dem Antrag auf Freitodbegleitung beenden wird. Die Bestatterin hat den Raum mit Blumen dekoriert, eine Duftkerze angezündet, Vanillearoma. Auf Wunsch spielt sie klassische Musik im Abschiedsraum. Elsa K. möchte aber keine Musik hören. Ein Bett ist mit hübscher Wäsche bezogen. „Ich versuche immer dafür zu sorgen, dass es angenehm ist“, sagt die Bestatterin. Die Pflegekraft bringt einen Infusionsständer, legt bei der alten Dame einen Dreiwege-Zugang, prüft mit Kochsalzlösung, ob die Nadel richtig platziert ist. Dann wechselt die Pflegekraft den Beutel.

Bestatterin aus SH nimmt Freitodbegleitung auf Film auf

Die Bestatterin dokumentiert alles. Sie nimmt einen Film auf, der später zeigen wird, wie Elsa K. sich das Medikament selbst verabreicht. Das, erklärt, sie, mache sie stets so, „auch für die Nachwelt, um zu erklären, was wir gemacht haben und warum.“

Ihre Motivation: „Ich hatte schon mehrfach mit Suiziden zu tun – für mich gibt es vier Gründe: Liebe, finanzielle Probleme, Krankheit und Depressionen.“ Eine Kripobeamtin habe ihr gesagt: „Ein begleiteter Tod ist besser, als wenn man sich einsam das Leben nimmt.“

Die Bestatterin selbst sagt überzeugt: „Ich bin sehr berührt von der Sterbehilfe.“ Das Engagement sehe sie als Pionierarbeit an. Elf Mal sei es bislang zu der Zusammenarbeit mit Lehr gekommen. Man habe inzwischen genug Erfahrung, alles sei gut organisiert – „meistens kommt schon einen Tag später die Bestattungsfreigabe.“ Acht der elf Personen nahmen demnach die Bestattung in ihrem Institut in Anspruch. Es sei aber keine Voraussetzung, betont sie.

Bestatterin: „Es sind nur Minuten“ bis zum Tod

Aber wie fühlt es sich an, einen Menschen beim Suizid zu begleiten? Eigentlich, bestätigt die Bestatterin, sei sie ein Profi. „Aber wenn ich bei den Freitodbegleitungen dabei bin, bin ich total emotional, dann weine ich auch, weil ein einzigartiges Leben endet.“ Sie glaubt einen Frieden wahrnehmen zu können, wenn die Menschen sterben.

„Auch mich lässt das nicht kalt“, bekräftigt Werner Lehr. „Wenn ich nach Hause fahre, frage ich mich manchmal: Bin ich ein moralischer oder unmoralischer Mensch?“ Die Antwort, so meint er, könne er nur irgendwann in sich selbst finden. Er sehe allerdings viel Positives in seiner Tätigkeit: „Die Dankbarkeit dieser Menschen, die gehen dürfen, ist unglaublich.“

Palliativmediziner aus Kiel: Suizidprävention stärken

Könnte nicht auch eine Behandlung auf einer Palliativstation das Lebensende erträglich machen? Diese Frage sei nicht leicht zu beantworten, sagt der Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Schmerz- und Palliativmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Prof. Dieter Siebrecht: „Es gibt sehr viele Möglichkeiten, einem Patienten mit lebensbegrenzender Erkrankung zu helfen – bis hin zu dem Punkt, dass ich Leiden maximal lindern kann, unter Einsatz von Medikamenten, ohne auf eine Lebensverlängerung hinzuwirken.“

Gleichwohl sei bekannt, dass Sterbehilfe-Organisationen in Deutschland einen hohen Zuspruch haben. „Die Organisationen haben durchaus ihren Stellenwert. Ich habe viele Berichte gesehen und finde, dass sie verantwortlich mit dem Thema umgehen“, erklärt der Mediziner. Sein Fazit zur Rechtslage: „So, wie es jetzt ist, könnte es auch bleiben – unter einer verstärkten Förderung der Palliativmedizin und der Suizidprävention“.

Den Staat, aber auch die Hausärzte sieht Siebrecht verstärkt in der Pflicht. Es gehe darum, suizidale oder lebenssatte Patienten zu erkennen. Der Mediziner betont: „Es gibt in Schleswig-Holstein ein gutes Netz an Angeboten für Menschen in einer vermeintlich ausweglosen Situation.“ Aber Siebrecht bestätigt auch, dass man damit nicht alle Menschen erreichen kann.

Tagebuchauszug von Werner Lehr: „Die Psychologin führt noch ein Gespräch mit Frau K. und protokolliert, dass sie entscheidungsfähig ist und nach wie vor sterben möchte. Die Begleitung verläuft problemlos, Frau K. bedankt sich viele Male.

16 Dokumente stellt Husumer für die Polizei zusammen

Nach dem letzten Gespräch mit Elsa K. beginnt die Verwaltungsarbeit. Minütliche Protokolle des Ablaufs am Todestag, eine unterschriebene Freitoderklärung, der Antrag auf Freitodbegleitung, Protokolle von Erst- und Zweitgespräch, Ausweis, Urkunden, Ausweise der Freitodbegleiter – ein 16 Seiten starkes Paket an Unterlagen wird Werner Lehr später dem Kriminaldauerdienst vorlegen. Dann ist es soweit: Elsa K. nimmt Abschied. Eigenhändig dreht sie die Infusion auf, schnell sinken Puls und Blutdruck. Nach wenigen Minuten schläft sie friedlich ein.

Kurz darauf kommen Kripo-Beamte und ein Arzt für die Totenschau ins Beerdigungsinstitut. Sie brauchen drei Stunden. Am späten Nachmittag sind Werner Lehr und seine Frau wieder zu Hause. Dort hält er noch einen Satz im Tagebuch fest, der die letzten Minuten im Leben der Frau beschreibt: „Frau K. ist sehr fröhlich.“

Anmerkung der Redaktion: Die Schilderungen im Text beruhen auf den Aussagen der genannten Personen. Die Redaktion war bei der Freitodbegleitung nicht selbst vor Ort.