﻿Wo ist Delfin „Delle“? Tierfotograf verrät Plätze zum Schauen und Fotografieren

Travemünde. Wo ist Delfin „Delle“? Ist der schwimmende Star aus Travemünde abgetaucht? Die Lübecker Lotsen, an deren Boot „Delle“ so gerne unterwegs war, haben den Delfin seit einigen Tagen jedenfalls nicht gesehen. Sie vermuten, dass er Travemünde verlassen haben könnte. Und mittlerweile wird er häufig in der Lübecker Bucht von Seglern gesichtet. Aber man weiß ja nie, wo „Delle“ plötzlich wieder auftaucht. Hobbyfotograf Christian Anneken (50) gibt jedenfalls nicht auf. Er weiß, dass man in der Tierfotografie vor allem eines braucht: sehr viel Geduld.

In Travemünde hat der Lübecker bereits viele wunderbare Fotos von Delfin „Delle“ gemacht. Beim ersten Mal war es Zufall. Der 50-Jährige war mit seiner Familie beim Frühlingsfest in Travemünde, und plötzlich gab „Delle“ in Nähe der Viermastbark „Passat“ seine große Show.

Delfin „Delle beeindruckt die Travemünder und Touristen. © Quelle: Christian Anneken

„Delle“ springt in Travemünde gerne länger

„Wenn er springt, dann nicht nur einmal, sondern länger“, sagt er, „so habe ich es zumindest erlebt.“ Und wenn man dann in der Nähe ist, kann man das nicht verpassen, denn es gibt meist Rufe, Applaus und ein großes Hallo von den Zuschauern.

Christian Anneken hat seit Kindertagen Freude an der Natur. „Mein Vater hat uns gerne die Vögel im Garten gezeigt, und wir waren auch viel draußen unterwegs“, sagt er. Seine erste gute Kamera und ein Teleobjektiv hat er sich aber erst vor fünf Jahren gekauft, berichtet der Lehrer und ist seidem am liebsten früh morgens oder abends im Lübecker Schellbruch unterwegs.

Auch auf der Priwallsteit staunen die Leute, wenn „Delle“ springt. © Quelle: Christian Anneken

Vögel sind sein Hauptmotiv, aber er hat dort auch schon beeindruckende Fotos von der „Lübecker Robbe“ gemacht, die 2021 für Aufsehen sorgte.

Beliebtes Fotomotiv: Delfin „Delle“ in Travemünde. © Quelle: Christian Anneken

„Delle“ ist ein Star in Travemünde

Wer „Delle“ fotografieren möchte, der braucht „Glück, Geduld und Sonnenschein für gute Lichtverhältnisse“, betont der Lübecker. „Manchmal stehe ich drei, vier Stunden und es passiert gar nichts, und dann bin ich zehn Minuten da und plötzlich spring er.“

Hobbyfotograf Christian Anneken (50) hat „Delle“ in Travemünde fotografiert. © Quelle: Christian Anneken

Man kann es halt nicht planen.“ Aber das Warten – auch das vergebliche – stört den Lübecker nicht. „Es gibt so viele tolle Fotomotive hier in Travemünde, es ist immer was los.“ Viele Touristen und auch Einheimische hoffen, dass sie „Delle“ einmal zu Gesicht bekommen. Der Delfin ist das Gesprächsthema im Ostseebad.

