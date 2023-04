Seltener Gast

In Travemünde hat am Sonnabend (22. April) ein Delfin die Besucher mit meterhohen Sprüngen aus dem Wasser begeistert. Auch am Sonntag wurde der Delfin wieder in travemünde gesichtet.

„Das erlebt man nur einmal im Leben“: In Travemünde hat ein Delfin am Sonnabend (22. April) Segler und Besucher mit meterhohen Sprüngen aus dem Wasser begeistert. Offenbar handelt es sich um „Delle“, der in der Lübecker Bucht zu Besuch ist. Mit Video!

