﻿Delfin springt in Lübecker Bucht: „Delle“ verzückt Besucher in Travemünde

„Das erlebt man nur einmal im Leben“: In Travemünde hat ein Delfin am Sonnabend (22. April) Segler und Besucher mit meterhohen Sprüngen aus dem Wasser begeistert. Offenbar handelt es sich um „Delle“, der in der Lübecker Bucht zu Besuch ist.

In Travemünde hat am Sonnabend (22. April) ein Delfin die Besucher mit meterhohen Sprüngen aus dem Wasser begeistert. Auch am Sonntag wurde der Delfin wieder in travemünde gesichtet.

Lübeck. Bert Christesen wollte bei seiner ersten Fahrt in diesem Jahr eigentlich nur kurz rausfahren und schauen, ob alles funktioniert und ob er mit seinem Motorboot in die Saison starten kann. Doch als er mit seiner Ehefrau und zwei Freunden am Sonnabend (22. April) gegen 18 Uhr nach einer kleinen Runde zum Brodtener Ufer zurück nach Travemünde geschippert ist, traute er seinen Augen kaum. „Wir haben einen Delfin gesehen, der meterweit aus dem Wasser gesprungen ist“, sagt der Bauunternehmer. „Schweinswale sieht man ja immer mal, aber Delfine in Travemünde? Das ist etwas Besonderes! Wir waren begeistert, wie waren platt.“

Delfin in Travemünde taucht unter Boot hindurch

Die Flugeinlagen des Delfins über der Trave hat Christesen in etwa hundert Meter Entfernung beobachten können, danach konnte der 57-Jährige das Tier aber noch einmal aus nächster Nähe bestaunen. „Nach den Sprüngen ist der Delfin direkt zu unserem Boot gekommen, er ist direkt vor uns aufgetaucht“, sagt Bert Christesen, der sofort sein Handy gezückt hat und ein Video gedreht hat. „Dann ist er unter unserem Boot hindurch- und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Was für ein Tier!“

Dieser Meeressäuger wurde am Sonnabend (22. April) in Travemünde gesehen. © Quelle: privat/hfr

Bert Christesen ist regelmäßig mit seinem Boot unterwegs, das in Travemünde liegt. „Aber Delfine habe ich noch nie gesehen, ich habe immer nur in der Zeitung darüber gelesen. Es haben sehr viele Heringsangler am Sonnabend geangelt, vielleicht ist der Delfin nach Travemünde gekommen, weil so viele Heringe da waren“, vermutet Christesen. „Wir haben großes Glück gehabt, es war ein perfekter Tag. Besser kann man nicht in die Saison starten!“

Delfin in Travemünde: „Das erlebt man nur einmal im Leben“

Dass der Delfin den Heringen nach Travemünde gefolgt ist, vermutet auch Jens Hufnagel – zumindest haben ihm das die Fischer in Travemünde erzählt. „Wir sind rausgesegelt und dann habe ich ihn gesehen. Ich habe erst zu meiner Frau gesagt: ,Guck mal, ein Schweinswal’, aber dann sah ich genauer hin und sagte: „Nee, das ist ja ein Delfin’“, erzählt der 56-Jährige. „Er ist fast direkt neben unserem Boot gesprungen. So etwas erlebt man nur einmal im Leben.“

Jens Hufnagel hat zwar schon einmal Delfine gesehen, allerdings im Nordatlantik. „Und dass ein Delfin so springt, unglaublich. Sieben oder acht Mal ist er in die Höhe geschossen, einmal bestimmt fünf Meter hoch. Ich segle seit 42 Jahren und so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Hufnagel. „Meine Frau sagte: ’Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber vielleicht ist bei einem Delfin ja anders’“, sagt Jens Hufnagel und lacht.

Biologin über Delfin in Travemünde: „Es ist auf jeden Fall ’Delle’“

Die Bilder und Videos über den springenden Delfin in Travemünde haben sich in den sozialen Netzwerken schnell verbreitet. Auch Chandra Simanowsky, die im süddänischen Middelfart lebt, hat die Kunststücke des Delfins in der Lübecker Bucht gesehen – und wollte sofort mehr wissen. In der Facebook-Gruppe „We love Travemünde“ hat sie nach weiteren Bildern und Videos gefragt, besonders die Rückenflosse wollte sie genauer erkennen. Jetzt ist sie sich sicher: „Es handelt sich auf jeden Fall um ,Delle’, den Delfin“, sagt die 33-Jährige.





Denn das Kennzeichen von „Delle“ ist eine leichte Einkerbung in der Rückenflosse – und die hat sie auch bei dem Delfin in Travemünde entdeckt. „,Delle’ hat vorher in Svendborg gelebt und ist dort genauso herumgesprungen wie in Travemünde“, sagt Simanowsky.

Deswegen springen Delfine aus dem Wasser in die Luft

In den sozialen Netzwerken wird viel diskutiert, ob es sich bei dem springenden Tier um einen Delfin oder doch eher um einen Schweinswal handelt. Chandra Simanowsky, die in Middelfart Ausflugsfahrten mit dem Schiff zur Schweinswalbeobachtung für Touristen organisiert, erklärt den Unterschied: „Delfine haben eine spitzere Schnauze, eine größere, halbmondförmige Rückenflosse und sie sind allgemein viel größer als Schweinswale. Das Tier, das in Travemünde gesehen wurde, ist auf jeden Fall ein Delfin.“

Aber warum springt „Delle“ aus dem Wasser meterhoch in die Luft? Laut Simanowsky gibt es verschiedene Gründe, warum Delfine aus dem Wasser springen. „Es könnte sein, dass ,Delle’ Parasiten abschütteln wollte. Delfine machen das aber auch, um ihre Partner zu beeindrucken“, sagt Simanowsky, die in Hamburg aufgewachsen ist und Verwandtschaft in der Nähe von Lübeck hat. „Stress könnte auch ein Grund sein: Delfine springen in die Luft und sagen ,Hier bin ich, komm mir nicht zu Nahe’. Es kann aber auch sein, dass ,Delle’ es einfach nur aus Spaß gemacht hat.“