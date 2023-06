Den Klima-Klebern droht Haft im Norden

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ haben es darauf angelegt. Nach einer ganzen Reihe von Aktionen, bei denen sie schwere Schäden an privatem Eigentum anrichteten, hat die Landesregierung mit einer klaren Ansage reagiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Aktivisten am Mittwoch als Kriminelle benannt, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben. Er kündigte an: Man werde nun „eine härtere Gangart“ einlegen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) legte heute nach. Die Ministerin besuchte Sylt, wo die Aktivisten bereits vier Mal zugeschlagen haben. Sie versprach „ein konsequentes Vorgehen“. Wer die Worte auf die Goldwaage legt, könnte nun fragen, ob man in Schleswig-Holstein vorher etwa nicht konsequent gegen Straftaten vorgegangen ist. Aber die Botschaft ist klar. Und wer ins Polizeirecht schaut, der ahnt: Aktivisten könnten sich auch hierzulande schnell in Präventivhaft wiederfinden. Bayern hat es vorgemacht.

Seit heute rollen sie wieder über Deutschlands Straßen - und natürlich auch durch Schleswig-Holstein. Die Google-Autos mit der markanten Kamera auf dem Dach sammeln wieder massenhaft hochauflösende Fotos, um den Kartendienst Street View zu füttern. Beim ersten Mal hagelte es noch Proteste, viele Menschen legten Widerspruch ein. In der Street-View-Welt ist Schleswig-Holstein deshalb nach wie vor ein ziemlich weißer Fleck. Das will Google nun ändern. Was Sie dafür wissen müssen, hat mein Kollege Jonas Bickel zusammengefasst.

Mal sehen, wie das Ergebnis bei Google am Ende für Kiel aussieht. Derzeit dürften die Kamera-Autos jedenfalls einen Haufen Schwierigkeiten haben, weil sie wegen der vielen Baustellen auf wichtigen Straßen im Stau stecken bleiben. Seit Monaten leiden Autofahrer unter massiven Verkehrseinschränkungen. Nun kam auch noch die KVG dazu. Die Ankündigung, nach der Kieler Woche notgedrungen den Linienverkehr auszudünnen, hat im Rathaus die Gemüter erhitzt. Grund genug also, mal den Mann zu fragen, der die durchaus leidige Aufgabe hat, die Sanierung der Straßen zu organisieren. Die Antwort, die der Leiter des Kieler Tiefbauamtes Peter Bender, meinem Kollegen Steffen Müller gegeben hat, dürften den einen oder anderen überraschen. Aber lesen Sie selbst.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Top gestylt lieferte Vanessa Mai auf der Kieler Woche 2023 ihr Angebot für Schlagerfans. © Quelle: Frank Peter

Schlagerfans im Glück: Vanessa Mai hat gemeinsam mit ihrer Band inklusive Nico Gomez auf der Ratshausbühne der Kieler Woche 2023 einen fesselnden Auftritt hingelegt – und das lag nicht nur an ihrer Musik. Hier der Konzertbericht.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

KN