﻿Der erste LNG-Tanker ist auf dem Weg nach Brunsbüttel

Brunsbüttel. Auf einmal geht alles ganz schnell. Das erste Flüssigerdgas (LNG) wird Ende nächster Woche in Brunsbüttel eintreffen. Das Terminalschiff für die Lagerung und die Umwandlung von Flüssiggas in den gasförmigen Zustand hat die Werft in Kiels Partnerstadt Brest verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tanks der „Hoegh Gannet“ werden gerade im spanischen Hafen El Ferrol an einem LNG-Terminal auf die Betriebstemperatur von minus 162 Grad heruntergekühlt, wie der Energiekonzern RWE auf Anfrage mitteilt. Bei der „Hoegh Gannet“ handelt es sich um eine Floating Storage Regasification Unit (FSRU) – eine schwimmende Lagerstätte mit der Fähigkeit, das flüssige Gas wieder in den gasförmigen Zustand zu bringen und dann ins deutsche Leitungsnetz einzuspeisen.

Für den Transport mit den LNG-Tankern wird das Erdgas an den Förderanlagen heruntergekühlt und reduziert so sein Volumen um das 600-fache. Für die Belieferung von Brunsbüttel ist jetzt auch der erste Tanker mit Gas aus Abu Dhabi auf dem Weg nach Deutschland.

Lagerschiff kommt über Rotterdam

Die „Hoegh Gannet“ startet am Wochenende von El Ferrol aus nach Rotterdam, wo sie wegen einiger Zoll-Formalitäten einen kurzen Zwischenstopp einlegen wird. In Rotterdam gibt es seit 2013 einen großen LNG-Terminal. Danach soll es direkt weiter in Richtung Brunsbüttel gehen. Die Ankunft des 294 Meter langen und 46 Meter breiten Spezialschiffes wird für Freitag angepeilt – vorbehaltlich der Wetterlage, wie es heißt. Danach erfolgt die Inbetriebnahme- und Probebetriebsphase.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste Ladung aus Abu Dhabi schon unterwegs

Noch im Januar soll der LNG-Tanker aus dem Persischen Golf in der Elbmündung eintreffen. Die Ladung kommt laut RWE von der zum Emirat Abu Dhabi gehörenden Insel Das. Partner für die Belieferung der „Hoegh Gannet“ ist die ADNOC, die Abu Dhabi National Oil Company.

Das erste Ladungsvolumen soll 137 000 Kubikmeter betragen. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer LNG-Versorgungsinfrastruktur in Deutschland und trägt zu einer diversifizierteren Gasversorgung bei“, so Jan Peter Cirkel, Sprecher der RWE in Essen.

„Der Liegeplatz am Elbehafen ist auf jeden Fall bereit. Es hatte schon fast etwas von Zauberei, mit welchem Tempo das ging“, sagt Frank Schnabel, Geschäftsführer von Brunsbüttel Port. Von seinem Schreibtisch aus blickt er auf die Pipelines und Liegeplätze. In den vergangenen Wochen ist zu den Leitungen für Propangas und Erdöl noch ein dickes gelbes Rohr hinzugekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die FSRU wird fürs Erste mittels einer nur drei Kilometer langen Leitung an das Gasnetz der SH Netz AG und darüber indirekt an das Gasfernleitungsnetz von Gasunie angeschlossen. Ein Teil bleibt aber vor Ort. „Wir brauchen hier in Brunsbüttel im Industriepark auch bis zu etwa einer Milliarde Kubikmeter Gas pro Jahr“, so Schnabel. In den Tanks der „Hoegh Gannet“ können bis zu 170 000 Kubikmeter flüssiges LNG gelagert werden.

Lagerschiff als Zwischenlösung

„Das ist ein wichtiger Meilenstein für ganz Deutschland, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Aber auch für Brunsbüttel, um bei importierten Energieträgern den nächsten Schritt in Richtung alternative Kraftstoffe zu gehen, und für Schleswig-Holstein, um sich weiter als Energieland zu positionieren und Kapazitäten zu schaffen für weitere Unternehmensansiedlungen“, so Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Bis zur Fertigstellung eines LNG-Importterminals an Land soll die „Hoegh Gannet“ als schwimmende Lagerstätte dienen. Dafür kann das Schiff auch als Vorbereitung für den Umschlag von grünem Wasserstoff genutzt werden. Dieser Energieträger wird bei minus 253 Grad flüssig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brunsbüttel ist nach Wilhelmshaven und Lubmin der dritte Hafenstandort mit einem schwimmenden LNG-Importterminal.