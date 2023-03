Der Kampf gegen Corona - war da was?

War‘s das jetzt? Die letzten Corona-Impfzentren schließen. Wie geht das? Der Hamburger Flughafen will klimaneutral werden. Wer hätte das gedacht? Der Besuch von König Charles ist auch ein politisches Ereignis. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Das ist zwei Jahre her: Ursula Claassen aus Kiel war eine der ersten Patientinnen, die ihre Spritze gegen das Coronavirus im Impfzentrum in Kiel bekommen haben. Nun schließen die Impfzentren.

es ist gar nicht so lange her, da saßen Menschen zu Hause vor dem Rechner und versuchten verzweifelt, einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung zu ergattern. Aber das ist nur noch eine blasse Erinnerung. Nachdem die allermeisten Regeln bereits aufgehoben worden sind, schließen nun auch die letzten sieben Impfzentren im Land. Wer sich künftig eine Spritze geben lassen möchte, muss sich an eine Arztpraxis wenden. Klingt fast so, als könnten wir das Thema Corona zu den Akten legen. Doch Vorsicht - verschwunden ist das Virus deshalb nicht. Und so ganz ohne Probleme funktioniert auch der Schritt in die Normalität nicht. Rieke Beckwermert und Jonas Bickel berichten.

Der Flughafen Hamburg erwartet über die Ostertage einen wahren Ansturm von Reisenden. Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Streiks den Urlaubern einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, soll nun der Flugverkehr wie in alten Zeiten brummen. Und wer denkt an die Umwelt? Die Diskussion um den Klimawandel hat natürlich auch die Flughafenbetreiber erreicht, die sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt haben: Der Flughafen soll klimaneutral werden. Wie das gehen soll? Mein Kollege Einar Behn hat sich die Pläne angesehen.

Jahrzehnte stand er im Schatten der Queen. Und so mancher glaubte schon gar nicht mehr daran, dass aus Prinz Charles wirklich noch König Charles wird. Nun hat ihn sein erster Auslandsbesuch als neuer König nach Deutschland geführt - und prompt macht Charles III. Furore. Denn anders als die Queen meldet sich der neue König auch politisch zu Wort und spricht im Bundestag. Morgen wird es zusammen mit Camilla in den Norden kommen: Auf dem Programm steht die Hansestadt Hamburg.

Das Segelschiff des Santiano-Musikers wurde am Mittwochabend in den Hafen von Laboe geschleppt, dort mittels Traverse aus dem Wasser gehievt und auf einem Bock abgestellt. Die Wasserschutzpolizei war vor Ort. © Quelle: Ulf Dahl

Da ist sie wieder: Die am Freitag vor Schönberg gesunkene Segeljacht von Santiano-Geiger Pete Sage ist geborgen. Eine Bergungsmannschaft holte das zwölf Meter lange Boot am Mittwoch wieder an die Wasseroberfläche. Die Wasserschutzpolizei versucht jetzt, die Ursache für den Untergang zu klären. Mehr dazu lesen Sie hier.





