Der letzte Wille und Willenskraft

als vergangene Woche das Thema bei uns in der Redaktion erstmals zur Sprache kam, hatte sofort jeder eine Meinung dazu. Beerdigung ohne Sarg. Will ich das? Ganz gleich, ob man sich dafür oder dagegen ausspricht - es geht um eine grundsätzliche Entscheidung. Nämlich die, wie das Bestattungsrecht in Schleswig-Holstein künftig gestaltet sein soll und wie stark der letzte Wille eines jeden einzelnen dabei berücksichtigt wird.

Meiner Kollegin Annika Paetow geht das Gesetz noch nicht weit genug. In Ihrem Kommentar schreibt sie: „Gerade in einer Zeit, in der jährlich die Mitgliederzahlen der Kirche schrumpfen, sollte die Politik darüber nachdenken, ob sie weiterhin am Friedhofszwang festhalten will.“ Unser Themenpaket zur Beerdigung ohne Sarg finden Sie hier auf einen Blick:

Ein Thema, das uns schon wesentlich länger als eine Woche beschäftigt, ist die Bombe unter der Kita in Schwentinental. Nach fünf Monaten Sondieren und Vorarbeiten kann sie nun endlich entschärft werden. 1500 Anwohner müssen dafür am Donnerstag ihre Wohnungen verlassen. Mehr zur Bombenentschärfung erfahren Sie hier:

Für Handball-Begeisterte steht das Abendprogramm so gut wie fest: Der THW Kiel trifft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain (KN-Liveticker ab 20.45 Uhr). Für Handballer Sander Sagosen dürfte es kein Spiel wie jedes andere werden. Vor dem Abschied nach Norwegen spielt er noch einmal gegen seinen Ex-Verein. Da ist Willenskraft gefragt!

Rund um die Partie berichten Tamo Schwarz und Philipp Scheithauer, die im Podcast „Timeout THW“ nicht nur die Champions League im Blick haben ...

Auf zwei Schicksale möchte ich Sie zum Schluss noch aufmerksam machen: Maliya (acht Monate) aus Kiel leidet unter dem äußerst seltenen KCNT1-Gendefekt. Die Störung äußert sich beispielsweise in Epilepsie, Migräne und Nervenschmerzen - und bislang gibt es gegen die Erkrankung noch kein Medikament. In Kiel ist eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gekommen.

Wie wichtig Hilfe in so schweren Zeiten ist, zeigt die Geschichte von Matthias Kersten aus Alveslohe. Zwei Mal bekam er die Diagnose Krebs - und seine Freunde bei der Feuerwehr machten mobil. Sie nutzten ihr großes Netzwerk, damit ein passender Stammzellenspender gefunden wird.

Zwei Beispiele die zeigen: Schleswig-Holsteiner helfen sich!

Der „Bentley 4,5 Blower“ von 1931 ist eines der ältesten Fahrzeuge, das bei der Küsten-Trophy an den Start geht. © Quelle: Privat

An der Straße sitzen und gemütlich Oldtimer vorbeifahren sehen - das ist im Kreis Plön am Freitag, 12. Mai, möglich. Bei der 14. Küsten-Trophy rollen 100 Fahrzege an. Wenn Sie zuschauen wollen: hier erfahren Sie alles über Zeiten und Orte.

