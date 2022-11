﻿Der neue Trick der Zigaretten-Schmuggler: Torf als Tarnung

Kieler Zollbeamten ist zum zweiten Mal in diesem Jahr ein dicker Fang geglückt. Am Skandinavienkai in Travemünde stellten sie vorigen Mittwoch 10,4 Millionen Schmuggelzigaretten in einem Lastwagen sicher. Die Schmuggler wählten ein neues Verfahren für den Transport.

Beamte des Hauptzollamtes Kiel stellten Schmuggelzigaretten auf einem Trailer am Skandinavienkai in Travemünde sicher. (Archiv)

Kiel/Lübeck. Der Zoll hat in Travemünde einen großen Erfolg im Kampf gegen den Zigaretten-Schmuggel erzielt. Mehr als zehn Millionen Zigaretten fanden Zollbeamte auf der Ladefläche eines Lastwagens. Die Besonderheit: Der Trailer kam diesmal ohne Fahrer und Zugmaschine über die Ostsee.

„Dass ein unbegleiteter Trailer benutzt wurde, hatten wir in der Tat bisher noch nicht“, sagt Stephan Meyns vom Zollfahndungsamt Hamburg. Bislang hatten die Schmuggelsyndikate für ihre Transporte Trucker mitsamt Zugmaschine und Trailer aus dem Baltikum auf die Reise geschickt.

Die Schmuggler luden dabei meist im Bereich Weißrussland, Russland oder der Ukraine die Zigaretten auf Lastwagen und tarnten sie. Lastwagenfahrer begleiteten die Transporte dann mit Zugmaschinen vom Versender bis Empfänger.

Zugmaschine wird so nicht beschlagnahmt

Bei Aufgriffen wurde dann meist der komplette Lastzug mitsamt der teuren Zugmaschine durch den Zoll beschlagnahmt. Das senkt die Gewinnspanne und stellt ein großes Risiko dar. Nun scheinen die Schmuggler die Trailer lieber ohne Zugmaschine und Fahrer zu verschiffen und den Weitertransport dann als Einzelauftrag neu zu vergeben.

So auch in diesem Fall. Der Auflieger wurde in Lettland im Hafen angeliefert und dort ohne Zugmaschine auf die Fähre nach Travemünde gebracht.

In Travemünde holte die Hafengesellschaft den Trailer von der Fähre und stellte ihn zur Abholung durch eine Spedition bereit. Die 10,4 Millionen Zigaretten waren dabei laut Zoll auf der Ladefläche nicht einmal extra getarnt.

Risikoanalyse brachte die Fahnder auf die Spur

In Travemünde hatten am Mittwoch bei der Ankunft der Stena-Fähre Beamte des Hauptzollamtes Kiel aber Verdacht geschöpft. Im Rahmen einer Risikoanalyse hatten sie den Lastwagen ausgewählt und den Moment abgewartet, als ein Fahrer mit einer Zugmaschine kam und den Trailer abholen wollte.

Der Fahrer gab glaubhaft an, dass Torf die Ladung sei. Ob er wusste, dass es tatsächlich Schmuggelzigaretten waren, ist unklar. „Das versuchen wir noch herauszufinden. Die Ermittlungen dazu laufen“, so Meyns. Wenn der Fahrer glaubhaft nachweisen kann, dass er nichts davon wusste, bleibt er mit seiner Zugmaschine unbehelligt. Diese Ermittlungen führen jetzt Zollfahnder in Kiel. Die Einheit vom Zollfahndungsamt Hamburg hat ihren Dienstsitz in Kiel im Kronshagener Weg und ist auf derartige Fälle spezialisiert.

Fahrgestellnummer des Trailers, das osteuropäische Kennzeichen und andere Spuren auf dem Trailer werden ausgewertet. Außerdem werden die Zigaretten selbst untersucht. „Wir prüfen, ob es sich um gefälschte oder echte Marken handelt“, so Meyns.

„Diese Art von Transporten mit Lastwagen in so großen Mengen haben wir nur in den Ostseehäfen“, so Meyns. Mit der Wahl von unbegleiteten Lkw muss der Zoll jetzt auch das Suchraster erweitern. Wären die Zigaretten in Deutschland in den Umlauf gekommen, wäre dem Finanzministerium ein Steuerschaden von 1,9 Millionen Euro entstanden, so Meyns.

Zweiter Fang in diesem Jahr

Die Kieler Zöllner erreichen mit diesem Erfolg nun fast die Marke von 20 Millionen Zigaretten in diesem Jahr. Erst im März hatten die Zollfahnder aus Kiel einen Lastwagen bei Witzhave im Kreis Stormarn gestoppt. Er hatte neun Millionen Zigaretten geladen.

Bei dem Transport in einem Kühllastwagen hatten die Schmuggler jedoch Champignons als Tarnladung eingesetzt. Mit jetzt zusammen fast 20 Millionen gefundenen Schmuggelzigaretten sind die Kieler Fahnder in Deutschland ganz vorn.

Zuletzt hatten die Kollegen des Zollfahndungsamtes München die Nase vorn, die im August am Aufgriff von fast 14 Millionen Zigaretten in Rheinland-Pfalz und dem italienischen Fährhafen Triest beteiligt waren.