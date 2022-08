﻿Der Tag, als Michail Gorbatschow plötzlich in Schleswig auftauchte

Das deutsch-russische Gipfeltreffen auf Schloss Gottorf im Jahr 2004 war für Schleswig ein Höhepunkt. Der junge russische Präsident Wladimir Putin besuchte seinen politischen Freund Gerhard Schröder. Doch unter die Delegationen mischte sich ein Überraschungsgast: Michail Gorbatschow. Erinnerungen an einen denkwürdigen Besuch.

Kiel. Es ist ein bitterkalter Wintertag, so kurz vor Weihnachten im Jahr 2004. Für den Staatsgast ist alles hergerichtet. Das Musikbataillon der Bundeswehr ist bereit für die Nationalhymne, an den Straßen stehen geduldig Schaulustige, die einmal die große Weltpolitik erleben möchten – hier in Schleswig vor dem Schloss Gottorf.

Bundeskanzler Gerhard Schröder hat seinen Duz-Freund Wladimir Putin eingeladen. Der russische Präsident kommt mit dem Sonderzug und fährt vom Bahnhof weiter mit seiner Staatslimousine. Doch hinter den Kulissen von Gottorf ist sein Vorgänger schon längst da. Michail Gorbatschow ist mit dem Auto gekommen, geparkt hinter dem Schloss.