Der Tag nach der Geiselnahme in Kiel: Ermittlungen laufen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie sollen sich seit einigen Monaten gekannt haben, aber kein Paar gewesen sein: Am Tag nach der Befreiung einer 29-jährigen Frau aus Rendsburg aus einem Hangargebäude in Kiel kommen immer mehr Details zum Vorschein. Danial A. soll die Rendsburgerin gestalkt haben. Die Frau erwirkte daraufhin eine Verfügung gegen ihn. Doch das hielt den mutmaßlichen Täter nicht davon ab, sich ihr zu nähern, sie anzugreifen und zu verletzen. Dass sie nun auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel als Geisel festgehalten wurde, ist offenbar der tragische Höhepunkt.

Angesichts dieser tragischen Geschichte ist es schwer, einen Übergang auf „leichtere“ Themen zu finden. Aber hilft ja nichts. Also: Nach zwei Niederlagen in Folge muss der THW Kiel morgen in der Champions League bei RK Zagreb ran. Besonderer Fokus dürfte auf zwei Personen liegen: Samir Bellahcene - der Neuverpflichtung des THW Kiel - und auf Jakov Gojun, einem alten Bekannten der Zebras.

Und noch ein Ausblick auf morgen: Stellen Sie sich schon einmal darauf ein, dass Ihr Smartphone um 11 Uhr laut schrillen wird. Es ist wieder einmal ein bundesweiter Warntag angesagt.

Weitere Themen des Tages:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die Proteste gegen den geplanten Nationalpark Ostsee nahmen an der Küste Fahrt auf. © Quelle: Frank Molter/dpa

Die CDU hat die Pläne für einen Nationalpark Ostsee offenbar endgültig begraben: Jetzt sprach sich auch der Landesvorstand unter Parteichef und Ministerpräsident Daniel Günther für einen Stopp der Planung aus. Wie wird der grüne Koalitionspartner reagieren? Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN