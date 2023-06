Der Tag nach der Meisterschaft, Air Defender und eine verschobene Sprengung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

herzlichen Glückwunsch, THW Kiel! im Jahr 2023 den 23. Meistertitel zu holen - das passt wie Faust auf Auge. Seit dem Titelgewinn kommen die Handballer nicht mehr aus dem Feiern raus: Zunächst mit Bier in der Kabine in Göppingen, dann im Flugzeug nach Kiel und mit Fans in der Wunderino-Arena. Und wir können uns sicher sein - danach ging es für die Zebras noch weiter. Die Augenringe beim traditionellen Frühschoppen in der Forstbaumschule und beim Eintrag ins goldene Buch der Stadt Kiel zeugen auf jeden Fall von einer harten Nacht... Meine Kollegen Merle Schaack und Tamo Schwarz begleiten die Zebras am Tag nach dem Titelgewinn und widmen Sander Sagosen zum Abschied ein großes Porträt.

Die Übung Air Defender 2023 über Schleswig-Holstein und weiteren Teilen Deutschlands hat begonnen: 25 Nationen sowie die Nato trainieren dabei, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. In Jagel und Hohn sind die ersten Maschinen gestartet. Und auch in den zwei weiteren Übungskorridoren über Ost- und Südwestdeutschland waren Flugzeuge zu hören. Die zivile Luftfahrt hat dabei das Nachsehen. Am Flughafen Hamburg kam es bereits am ersten Tag des Nato-Manövers zu zahlreichen Verspätungen.

Was viele Kieler-Woche-Standbetreiber entlang der Kiellinie freuen dürfte: Die Sprengung des alten Gemeinschaftskraftwerks auf dem Ostufer wird verschoben. Sie müssen dementsprechend nicht mit einer großen Staubwolke und einer anschließenden großen Reinemachaktion rechnen. Doch warum ist die für Mittwoch angekündigte Sprengaktion eigentlich abgesagt worden? Frank Behling hat sich umgehört.

Der "Frühschoppen" in der Forstbaumschule in Kiel hat für den THW Kiel schon Tradition. © Quelle: Ulf Dahl

Mit Meisterschale ging es für den THW Kiel zum traditionellen Frühschoppen in die Forstbaumschule. Die deutschen Meister mischten sich unter die Fans, gaben Autogramme und standen für Selfies bereit. Und natürlich wurde auch noch das eine oder andere Mal auf den Titelgewinn angestoßen.

