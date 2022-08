Reiten lernen? Diese Reiterhöfe in Kiel und dem Umland haben noch Plätze frei

Nicht in allen Reitställen müssen sich Kinder auf lange Wartezeiten einstellen. Mit Glück bekommen sie in Kiel und dem Umland – wie eine nicht repräsentative Umfrage ergab – auch ganz schnell einen Platz. So beispielsweise auf dem Reiterhof Gläserkoppel (www.glaeserkoppel.de) in Wahlstorf bei Preetz. „Wir sind groß aufgestellt mit 40 Schulpferden und Schulponys“, sagt Inhaberin Susanne Först. „Ich freue mich über jeden Reiter, der kommt.“ Der Kieler Renn- und Reiterverein (www.krrv.de) hat noch freie Plätze für Kennenlernkurse mit Voltigierübungen für Kinder ab sechs Jahren. Wer schon etwas reiten kann, findet auch oft beim Anfängerunterricht noch einen Platz, sagt Reitlehrer Armin Kins. Auf Nachwuchs freut sich auch Jessica Klöhn von der Reitschule Klöhn (www.stutenhof-kloehn.de) in Kiel-Wik. Das Angebot reicht vom geführten Ponyreiten ab null Jahren über Longenunterricht bis zur Reiterwoche. Auch Reitbeteiligungen werden noch gesucht. Offen für Neulinge ist auch der Reitverein Borghorsterhütten (www.reitverein-borghorsterhuetten.de) im Dänischen Wohld. Nach den Ferien gibt es in der Reitschule Schreuder (www.reitschule-schreuder.de) in Stampe ebenfalls freie Plätze – für Unterricht an der Longe und beim Reitunterricht. Individueller Einzelunterricht für Kinder kann auch auf Hof Eckhorst (www.hof-eckhorst.de) in Güby an der Schlei gebucht werden. „Kinder sind das Wichtigste“, sagt Inhaberin Susanne Behn. „Wir führen spielerisch an das Pferd heran.“