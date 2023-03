Der Winter ist zurück: Zahlreiche Unfälle am Morgen

Zahlreiche Glätteunfälle wurden am Mittwochmorgen in Schleswig-Holstein gemeldet. Unter anderem staute sich der Verkehr auf der A215 und der A7.

Statt Frühling eine weiße Pracht am Morgen - der Winter ist zurück in Schleswig-Holstein. Weitere Themen am Weltfrauentag sind: Stammzellenspender für Robin (5) aus Kronshagen gesucht und letzte Chance, an der Aktion Gasspar-Champion teilzunehmen. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.