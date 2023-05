﻿„Destruktives Verhalten“: FDP-Politiker weisen Priens Kritik an Stark-Watzinger zurück

Kiel. Schleswig-Holsteins Landtag debattiert an diesem Donnerstag darüber, wie Kinder und Jugendliche an sozialen Brennpunkten besonders gefördert werden. CDU und Grüne wollen das Programm der sogenannten Perspektivschulen weiterentwickeln: Das Prinzip, wonach ausgewählte Einrichtungen mit einem deutlich erhöhten Personal- und Sachbudget ausgestattet werden, solle auf Kitas und Jugendhilfe erweitert werden.

Unterdessen haben FDP-Vertreter erbost auf ein Interview in den Kieler Nachrichten reagiert, in dem Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heftige Kritik an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) geübt hatte. Die Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen warf Prien parteipolitisches Taktieren vor. Die Ministerin hantiere fahrlässig mit aus der Luft gegriffenen Zahlen, wenn sie sich über das Startchancenprogramm der Bundesregierung beschwere. Das Programm sei für zehn Jahre geplant. „Statt der von ihr kolportierten 300 Millionen Euro wird der Bund jährlich eine Milliarde Euro in die Hand nehmen.“ Das komme besonders der Bildungsgerechtigkeit in Schleswig-Holstein zugute – „zielgerichtet und bedarfsgerecht“.

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt mahnte Prien zu mehr Kooperationsbereitschaft mit der Bundesregierung. Die Landesministerin sei bald sechs Jahre im Amt und müsse sich „endlich deutlich engagierter um ihre Großbaustellen kümmern“. Als Beispiele nannte Vogt die Lehrkräftegewinnung, neue Präventionskonzepte gegen Mobbing und Gewalt sowie eine Offensive zur Stärkung von Mathematik und Naturwissenschaften.