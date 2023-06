Juli-Fahrplan der DB von und nach Kiel: Wieder Zugausfälle in SH

Kostenfrei bis 18:29 Uhr lesen

Vor der Premiere am 24. Juni 2023

Zur 70. Spielzeit der Karl-May-Spiele in Bad Segebeg haben sich die Macher das wohl dramatischste Abenteuer ausgesucht: Winnetou I. Am Freitag zeigte das Ensemble in Kostüm und Maske erste Schlüsselszenen der Inszenierung. In einer Woche ist Premiere.