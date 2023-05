Juni-Fahrplan der DB von und nach Kiel: Einige Zugausfälle geplant

Kiel. Pendler in Schleswig-Holstein müssen sich auch im Juni 2023 auf Einschränkungen im regionalen Zugverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten fallen beispielsweise einige Züge von und nach Kiel aus. Ein Überblick der Zugausfälle in Schleswig-Holstein.

Im Juni: Zugausfall zwischen Kiel und Flensburg

Zu erheblichen Bahn-Einschränkungen kommt es im Juni zwischen Kiel und Flensburg. Vom 22. Mai bis zum 17. Juli fallen die Züge der Linien RE 72 (Kiel – Flensburg), RB 72 (Kiel – Flensburg) und RB 73 (Kiel – Eckernförde) in verschiedenen Abschnitten aus. Damit kommt es im gesamten Juni auf den Strecken zu Einschränkungen.

Von den Zugausfällen sind auch Pendler von Kiel nach Gettorf oder Eckernförde betroffen. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Die Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs weichen zum Teil vom Zugverkehr ab.

Deutsche Bahn: Zugausfälle zwischen Rendsburg und Kiel

Zu Einschnitten kommt es auch auf den Linien RB 75 (Rendsburg – Kiel) und RE 74 (Husum – Kiel). Die meisten Züge fallen zwischen Kiel-Hassee Citti-Park und Kiel-Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt. Als Ersatz fahren Busse auf diesem Abschnitt.

Erixx: Anfang Juni keine Züge nach Kiel-Oppendorf

Pendler, die von Kiel-Hauptbahnhof nach Kiel-Oppendorf fahren wollen, müssen noch bis einschließlich 4. Juni auf Busse umsteigen. Die Züge von Streckenbetreiber Erixx fahren bis dahin wegen Personalmangels nicht.

Im Juni: Zugausfall zwischen Hamburg und Westerland

Mehrere Züge der Linie RE 6 fallen am 30. Juni und 1. Juli zwischen Hamburg und Westerland (Sylt) aus. Zudem beginnen und enden einige Züge des RE 6 in der Nacht vom 29./30. Juni abweichend in Pinneberg – der Halt in Hamburg-Altona entfällt. Als Ersatz stehen die S-Bahnen der Linie S 3 (Pinneberg – Stade) zur Verfügung.

KN