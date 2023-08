September-Fahrplan der DB: Viele Zugausfälle zwischen Kiel und Hamburg

Jubiläumsgast am Kalkberg Segeberg

Karl-May-Spiele: Besucher Nummer 400 000 kommt am Freitagabend

Drei Vorstellungen früher als 2022 und 2019 begrüßen die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg in diesem Jahr ihren 400 000. Besucher. Damit liegen Winnetou & Co. in der am Sonntag zu Ende gehenden Spielzeit klar auf Rekordkurs.