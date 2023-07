Bahnverkehr in SH durch Brand in Elmshorn beeinträchtigt

Elmshorn. Durch einen Brand in einer Kleingartenanlage in Elmshorn ist der Zugverkehr im Norden Deutschlands am Dienstagmorgen beeinträchtigt gewesen. Laut Angaben der Deutschen Bahn waren für rund zwei Stunden der Regional- und der Fernverkehr davon betroffen. Kurz vor 9 Uhr twitterte die Bahn, dass die Sperrung der Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster wieder aufgehoben war. Allerdings fahren noch nicht wieder alle Züge nach Plan, wie eine Bahnsprecherin um 9.30 Uhr mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Kiel und Hamburg fahren die Züge des RE 70 inzwischen wieder durch, die Verbindungen des RE 7 allerdings noch nicht. Sie verkehren zwischen Flensburg/Kiel und Neumünster. Auch der Fernverkehr in Schleswig-Holstein ist nach wie vor beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn bittet ihre Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die angedachte Verbindung zu informieren.

Die Bahnstrecke war in den frühen Morgenstunden bei Elmshorn zunächst vollständig gesperrt worden, es verkehrten keine Züge. Auch der Bahnhof Elmshorn war gesperrt. Auf der Zugstrecke zwischen Kiel und Hamburg entfielen Fern- und Regionalzüge laut Bahn teilweise komplett. Ein Schienenersatzverkehr ab Neumünster wurde eingerichtet.

Kabel an den Gleisen bei Brand in Elmshorn beschädigt

Ausgelöst wurde die Störung des Bahnbetriebes durch einen Brand, bei dem Kabel an der Gleisanlage beschädigt wurden. Nun muss nach den Angaben geprüft werden, ob auch die Oberleitungen betroffen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der Nacht zu Dienstag hatten laut Feuerwehr gegen 3.30 Uhr zwei Lauben in zwei Kleingartenanlagen gebrannt. Eine lag in einer Kleingartenanlage östlich der Bahnlinie Hamburg-Kiel und eine knapp 100 Meter Luftlinie entfernt in einer Kleingartenanlage westlich der Bahnlinie. Um 6.50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde niemand. Zu Brandursache und Schadenhöhe liegen noch keine Informationen vor.

Mit dpa.

KN