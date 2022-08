Um einkommensschwache Haushalte angesichts steigender Gaspreise zu entlasten, forderte der Vize-Präsident des Deutschen Städtetages Ulf Kämpfer am Dienstag einen Heizkostenzuschuss zum Wohngeld. Zusätzlich setzt sich Kiels Oberbürgermeister für einen Rettungsschirm für Stadtwerke ein.

Der Deutsche Städtetag machte sich angesichts der hohen Energiepreise in Berlin für Entlastungen für Einkommensschwache stark (von links): Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Präsident Markus Lewe und sein Stellvertreter Ulf Kämpfer.

Berlin/Kiel. Um einkommensschwache Haushalte zu entlasten, hat der Deutsche Städtetag einen unbürokratischen Heizkostenzuschlag für Wohngeldempfänger gefordert. „Soziale Abfederungen sind jetzt ganz zentral. Uns ist es wichtig, dass sie schnell kommen und einfach sind“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Vize-Präsident des Städtetages am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin.

Solche Hilfen sollen Kämpfer zufolge nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern bei denjenigen ankommen, die sie tatsächlich benötigen. Für Hartz-IV-Empfänger übernimmt das Jobcenter zwar die Miet- und Heizkosten, es gebe aber viele einkommensschwache Menschen darüber hinaus. „Sehr viele Haushalte geben schon jetzt alles Geld für ihren Lebensunterhalt aus, und oft reicht es nicht mal dazu.“ Nicht wenige müssten zusehen, ob sie noch ihren Wocheneinkauf zahlen können. „An diese Menschen müssen wir zuallererst denken.“

Kämpfer denkt an Zuschuss im dreistelligen Bereich

Eine Einmalzahlung für Wohngeldempfänger hat der Bund bereits beschlossen. Sie macht etwa 270 Euro für einen Single-Haushalt aus. Aus Sicht von Kämpfer braucht es einen Heizkostenzuschuss jedoch nicht nur einmal, sondern vorerst auf unbefristete Zeit. Mit einer konkreten Höhe verknüpfte er seine Forderung nicht, das werde von der Preisentwicklung abhängen. Der Zuschlag müsse aber im dreistelligen Bereich liegen, sagte er auf Nachfrage. Der Staat werde für Einkommensschwache einen „substanziellen Teil der Energiekosten“ abfangen müssen.

Die Höhe des Wohngeldes wird anhand der Bruttokaltmiete festgelegt. Heizkosten werden lediglich im Zusammenhang mit der CO2-Bepreisung seit 2021 durch eine CO2-Komponente berücksichtigt. Der Städtetag fordert eine grundsätzliche Reform, damit Energiekosten bei der Bemessung eine Rolle spielen und künftig mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben. Auch einen Extrabonus zum Kindergeld für bestimmte Einkommensgruppen verlangt der kommunale Spitzenverband.

„Wir vermuten, dass es schon jetzt zwei- bis dreimal mehr Menschen gäbe, die zu Wohngeld berechtigt wären, es aber nicht beantragt haben“, so Kämpfer. Mancher wisse nicht, dass er einen Anspruch darauf habe. Andere verzichteten aus Scham oder Stolz darauf, weil sie nicht für 100 Euro aufs Amt gehen wollten. Hier stecke noch viel Potenzial, um effektiv helfen zu können. Weil die Landeshauptstadt mit einer Antragsflut rechnet, soll in dem Bereich das Personal verstärkt werden.

Awo erlebt mehr Zulauf in Schuldnerberatung

Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein beobachtet bereits eine erhöhte Nachfrage in ihren Schuldnerberatungen, so der Vorsitzende des Awo-Präsidiums Wolfgang Baasch. Er sieht die Notwendigkeit, die landesweiten Mittel für solche Angebote zu erhöhen. Oftmals kämen Personen, die keine aufstockenden Leistungen erhalten, aber so wenig verdienten, dass sie die steigenden Energiekosten nicht kompensieren können. Vorhandene Hilfen und Transferleistungen müssten daher stärker beworben werden.

Wenn eine Nachzahlung so hoch ausfallen sollte, dass Niedrigverdiener sie nicht begleichen können, besteht laut Verbraucherzentrale zum Beispiel die Möglichkeit, vorübergehend Geld vom Jobcenter zu bekommen. Dafür muss allerdings ein vollständiger Antrag auf SGB II-Leistungen in dem Monat, in dem die Nachzahlung ansteht, gestellt werden.

„Niemand darf seine Wohnung verlieren“

Kämpfer appellierte an Versorger, großzügige Stundungen anzubieten. „Wir brauchen ein Moratorium, damit es keine Strom- und Gassperren im nächsten halben Jahr gibt und niemand seine Wohnung verliert, weil er seine Nebenkosten nicht zahlen kann.“ Diese Woche will er sich auch mit Wohnungsunternehmen zusammensetzen.

Der Städtetag wiederholte seine Forderung nach einem "Rettungsschirm" von Bund und Ländern für Versorger. "Wenn Stadtwerke in eine existenzielle Schieflage geraten, dann drohen alle Leistungen der Daseinsvorsorge in den Städten abzurutschen", warnte Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU).

Die Nord-SPD wünscht sich unterdessen eine Neuauflage der Energiepauschale von 100 Euro pro Monat für ein Jahr lang sowie eine Strom- und Gaspreisbremse. Am Donnerstag steht das Thema Energiekosten im schleswig-holsteinischen Landtag auf der Tagesordnung.