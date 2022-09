﻿Deutsches Schallplattenmuseum in Nortorf zeigt ab 1. Oktober seine Schätze

Abertausende Vinylscheiben, reichlich Schellack, dazu Phonographen, Grammophone, Plattenspieler, Jukeboxen: Im Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf sind etliche Schätze zu bestaunen, die das Herz jedes Schallplattenfans schneller schlagen lassen. Ein Rundgang vor der Eröffnung am 1. Oktober.

Nortorf. Die Schätze stehen im Keller. Schwarz sind die meisten, flach, rund und sie glänzen, wenn man sie schräg ins Licht hält. Dutzende Meter lang füllen geschätzt zwischen 160.000 und 200. 000 Tonträger die Regale. Eine Fundgrube. Der Löwenanteil Vinyl, aber auch rund 4000 Scheiben aus Schellack und exotische Tonträger, die heute kaum noch einer kennt. Dazu noch all die Abspielgeräte – formschöne Grammophone, mächtige Turntable-Boliden. Ab 1. Oktober ab 14 Uhr zeigt sie das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf in seinem dann neu eröffneten Domizil in der Niedernstraße.

Oben in der Eingangshalle montieren gerade zwei Techniker Lautsprecher an den Stahltraversen über der Bühne vor dem tiefroten Vorhang. Hier werde es bald Konzerte geben, erzählt Lutz Bertram, 1. Vorsitzender des Fördervereins Museum Nortorf, gelehnt an den Eingangstresen. Der stand mal in einer hiesigen Kneipe, an der Wand dahinter reihen sich gerahmt und dekorativ Goldene Schallplatten, daneben ein großes, beleuchtetes Telefunken-Logo, im Neuzustand bei Ebay ersteigert.