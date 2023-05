﻿Seltener Gast im Nord-Ostsee-Kanal: „U 36“ ist bereit für längere Mission

Kiel. Im Nord-Ostsee-Kanal gehören U-Boote zur seltenen Kundschaft. Grundsätzlich bevorzugen U-Boot-Fahrer ohnehin freien Seeraum mit ausreichender Wassertiefe. Doch alle paar Jahre muss ein U-Boot auch mal den Kanal passieren. Für „U 36“ war es in dieser Woche der Fall. Das 57 Meter lange und knapp 2000 Tonnen verdrängende Boot war am Montag in den Kanal eingefahren und nahe Rendsburg in einem Seitenarm verschwunden.

Der Hintergrund: Am Borgstedter See bei Schirnau befindet sich eine der geheimsten Anlagen der Bundeswehr. Dort steht ein Erdmagnetfeldsimulator, mit dessen Hilfe U-Boote und Minenjagdboote vermessen und entmagnetisiert werden können. Dieser Vorgang soll die Boote gegen Ortung durch Magnetzünder schützen. Bestimmte Torpedos oder Minen sind mit Magnetzündern versehen und lösen bei einem Magnetfeld aus.

U-Boote im Nord-Ostsee-Kanal: Werftüberholung wird in Kiel absolviert

Nach größeren Werftüberholungen müssen U-Boote dort vorstellig werden und dann so eingestellt werden, dass ihr natürliches Magnetfeld so gering wie möglich wird. Bei den deutschen U-Booten ist das ein komplexes Vorhaben, da die Boote von Haus aus einem amagnetischen Spezialstahl gebaut werden. Es gibt in den Booten aber Materialien, die nicht aus Spezialstahl sind. Deshalb muss jedes U-Boot dort für 24 Stunden einmal gründlich gecheckt werden. Für „U 36“ war das in dieser Woche der Fall.

Das 2016 in Dienst gestellte Boot war 2022 bei der Kieler Werft Tkms einer Instandsetzung unterzogen worden. Nach dieser Überholung musste es jetzt nach Schirnau fahren. Zuvor war dort auch schon das neue U-Boot „Impeccable“ für Singapur vermessen worden.

Von nun an ist „U 36“ wieder voll einsatzbereit. Wohin es als Nächstes geht, sagt die Marine nicht. Es dürfte aber eine längere Mission werden. Zuletzt war das U-Boot im Jahr 2019 für längere Zeit im Ausland unterwegs.