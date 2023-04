Deutschlandticket: Es geht tatsächlich los

Das 49-Euro-Ticket heißt jetzt Deutschlandticket und kann ab sofort bestellt werden. Trotz hoher Qualifikation haben viele Akademiker Existenzängste. In einem alten Mordfall führt die Spur zurück nach Kiel. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Das 49-Euro-Ticket gilt vom 1. Mai 2023 an im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland.

erinnern Sie sich noch an den vergangenen Sommer, als fast jeder mit einem Neun-Euro-Ticket durch die Gegend fuhr. Wenn es sowas doch immer geben würde, hieß es damals. Nun ist es soweit - jedenfalls beinahe. Das deutschlandweit gültige Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr geht an den Start. Ab heute können Sie es im Vorverkauf erwerben. Es kostet allerdings nicht läppische neun, sondern realistische 49 Euro - zumindest, wenn Sie es komplett selbst bezahlen müssen. Wer einen Zuschuss vom Arbeitgeber für ein Jobticket bekommt, zahlt im günstigsten Fall nicht mal 17 Euro dafür. Was Sie zum Vorverkaufsstart noch wissen müssen, hat mein Kollege Jonas Bickel zusammengetragen.

Wer sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat und als Wissenschaftler arbeitet, genießt in der Gesellschaft zu Recht ein hohes Ansehen und gilt als sozial privilegiert. Doch der Schein trügt. Denn viele Akademiker können von einer festen Stelle nur träumen und müssen sich von einem Zeitvertrag zum nächsten hangeln - immer in der Angst, irgendwann mit leeren Händen dazustehen. Eine Gesetzesreform soll jetzt eigentlich Abhilfe schaffen. Doch das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat nicht nur einen sperrigen Namen. Die Betroffenen fürchten auch, dass es ihre Lage eher verschlimmert als verbessert. Meine Kollegin Karen Schwenke ist dem Thema nachgegangen.

Es klingt wie ein Kriminalroman. Nach fast 37 Jahren steht die Polizei vor der Auflösung eines alten Mordfalles. Sie hat nach erfolgreicher Ermittlungsarbeit den mutmaßlichen Mörder der 1986 in Hessen getöteten Jutta Hoffmann identifiziert - eine Tat, die seinerzeit bundesweit Schlagzeilen machte. Was die Sache noch spannender macht. Eine Spur führt nach Kiel. KN-Recherchen ergaben, dass der Mann 2012 in Kiel eine Studentin vergewaltigen wollte – und zuvor wegen Sexualdelikten bereits jahrelang im Gefängnis saß. Mein Kollege Florian Sötje berichtet.

Bild des Tages





Gewaltige Explosion: Mit der Sprengung der Rauchgasentschwefelungsanlage und des Gipssilos endet ein Stück Kieler Geschichte. © Quelle: Frank Behling

Der Knall der Sprengungen war bis aufs Westufer zu hören. Kurz vor 17.30 Uhr donnerten am Sonntagnachmittag zwei schwere Explosionen über die Förde. Wie in Zeitlupe fielen zwei der vier großen Bauwerke des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks Kiel (GKK) um: Das ehemalige Gips-Silo und die Rauchgasentschwefelungsanlage wurden in einen großen Haufen Schrott verwandelt.

