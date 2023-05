﻿Deutschlandticket für Studierende: So ist der Stand beim Semesterticket

Kiel. Mehr als 50 000 Studierende in Schleswig-Holstein können vom Deutschlandticket nur träumen: Obwohl im Februar beschlossen wurde, dass sie ihr Semesterticket gegen einen Aufpreis zum Deutschlandticket hochstufen können, funktioniert das bislang noch nicht. Laut Nah.SH soll das nötige Semesterticket-Upgrade im Laufe des Sommersemester 2023 an den Start gehen.

„Die Ausgabe der deutschlandweit gültigen Semestertickets ist komplexer als die der normalen Deutschlandtickets“, sagt eine Sprecherin von Nah.SH. Deshalb befinde sich das Angebot für Studierende noch in der Umsetzung. „Beispielsweise haben wir in Schleswig-Holstein drei Hochschulstandorte mit unterschiedlichen Preisen für das Semesterticket.“ Dementsprechend müssten beim Umwandeln in das 49-Euro-Ticket auch verschiedene Aufpreise berücksichtigt werden.

Semesterticket als Deutschlandticket: An der technischen Umsetzung hapert es noch

Zusätzlich gäbe es technische Herausforderungen: Einerseits müsse Nah.SH bei der Aufwertung des Semestertickets den Studierendenstatus überprüfen. Bei der Buchung soll daher im Hintergrund ein Abgleich mit den Daten der Hochschule laufen. Des Weiteren wird das Deutschlandticket nur als Abo ausgegeben, dabei gilt das zugrunde liegende Semesterticket jeweils für sechs Monate. Dies müsse noch aufeinander abgestimmt werden, so die Sprecherin.

Im vergangenen Wintersemester wurden laut Verkehrsministerium landesweit knapp 54 000 Semestertickets verkauft, davon die Mehrzahl in Kiel. Dieses gilt für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wer als Studierender zusätzlich das Deutschlandticket erwerben möchte, muss sich dieses zurzeit für 49 Euro pro Monat kaufen.

Aufpreis fürs Deutschlandticket variiert nach Hochschulstandort

Künftig soll durch das kommende Upgrade nur noch die Preisdifferenz zwischen dem Semesterticket und dem Deutschlandticket fällig werden. Für Studierende in Kiel würde das 14,82 Euro pro Monat kosten, in Lübeck sind es 16,40 Euro, in Flensburg 18,49 Euro. Bis zum Ende des Sommersemesters (Ende September) will Nah.SH das Umwandlungsangebot umsetzen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Wer innerhalb von Schleswig-Holstein zur Universität pendelt, hat mit dem klassischen Semesterticket keine Nachteile. Doch wer beispielsweise mit dem Nahverkehr seine Familie in Hannover besuchen möchte, muss bis zur Umstellung zusätzlich in die Tasche greifen. „Eigentlich habe ich im Sommer schon feste Bahnreisen mit dem Deutschlandticket geplant“, sagt Lehramtstudent Johannes Siellaf. „Wenn wir unser Semesterticket bis dahin nicht aufwerten können, wäre das ziemlich blöd.“

In Ergänzung zum Semesterticket noch einmal 49 Euro für das Deutschlandticket zu bezahlen, sei für den Studenten nur schwer zu tragen. „Wir haben nun einmal nicht so viel Geld und sind auf gewisse Vergünstigungen angewiesen.“