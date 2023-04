﻿ Deutschlandticket in SH: „Es wird zu Schwierigkeiten kommen“

Kiel. Am 1. Mai startet das Deutschlandticket für den ÖPNV. Auch in Schleswig-Holstein ist das Interesse groß – gleichzeitig sorgen aber viele Zugausfälle seit Monaten für Pendler-Ärger. Arne Beck, Geschäftsführer des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH), nimmt im Interview dazu Stellung – und warnt vor einer weiteren Verschlechterung der Bahninfrastruktur im Norden.

Herr Beck, Bahnfahrende in Schleswig-Holstein haben es aktuell nicht leicht. Dieses Jahr sind schon etliche Züge ausgefallen. Wann wird es wieder besser?

Arne Beck: Die Situation für die Fahrgäste ist im Moment absolut unbefriedigend. Die Qualität des Bahnverkehrs entspricht nicht dem, was wir unseren Fahrgästen anbieten möchten: einen zuverlässigen und funktionsfähigen Verkehr. Die Ursachen sind vielfältig: Zum Beispiel Baumaßnahmen, die ihrerseits notwendig sind. Verkehrsminister Madsen hat die Eisenbahninfrastruktur „museumsreif“ genannt – dem kann ich nichts hinzufügen.

Vor einem Jahr forderten Sie eine deutliche Erhöhung der Finanzmittel durch den Bund, wenn man die Verkehrswende bis 2030 realisieren wolle. Die Erhöhung der Regionalisierungsmittel ist aber deutlich niedriger ausgefallen als gefordert. Ist die zeitnahe Verkehrswende nicht mehr zu schaffen?

Das hängt nicht nur vom Geld ab, sondern von unser aller Verhalten. Es braucht aber natürlich mehr finanzielle Mittel – zumal wir seit letztem Jahr deutliche Kostensteigerungen in allen Bereichen erleben mussten. Was an zusätzlichen Regionalisierungsmitteln gekommen ist, wird uns nicht ermöglichen, die Kostensteigerungen von Bahn und Bus in Schleswig-Holstein zu decken – bei Weitem nicht.

Bahn in Schleswig-Holstein: Infrastruktur könnte noch schlechter werden

Hat das Auswirkungen auf den Ausbau des ÖPNV-Angebots?

Wir hoffen, dass ein bald stattfindender Austausch zwischen Bund und Ländern in die richtige Richtung geht und wir endlich eine langfristig planbare und ausreichende Mittelausstattung bekommen. ÖPNV ist Langfristgeschäft und dafür müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört übrigens nicht nur Geld, sondern auch eine Planungsbeschleunigung. Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass die entsprechende Kommission des Bundes erst im Sommer vergangenen Jahres angefangen hat zu tagen. Schnell spürbare Maßnahmen lassen leider auf sich warten.

Nimmt Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Verkehrswende nicht ernst genug?

Es ist begrüßenswert, dass die Bundesregierung einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag in die Hand genommen hat, um das Schienennetz der Deutschen Bahn zu verbessern. Allerdings geht das Geld explizit an die Bahn und prioritär in die Hochleistungskorridore, die in der Regel südlich von Hamburg liegen. Wenn die Konsequenz dessen ist, dass die Personal- und Planungskapazitäten bei der DB Netz aus der Fläche abgezogen werden und Schleswig-Holstein noch länger auf eine Sanierung warten muss, ist das natürlich ein Problem. Meine große Befürchtung ist, dass der Zustand der Infrastruktur in Schleswig-Holstein in der Konsequenz noch schlechter wird.

Deutschlandticket: Mitnahme von Hund und Fahrrad nicht inklusive

Kommen wir zum Deutschlandticket, das am 1. Mai startet. Wie hoch ist das Interesse in Schleswig-Holstein?

Wir nehmen auf allen Ebenen ein großes Interesse wahr. Es ist eine einmalige Chance, den ÖPNV aus Fahrgastsicht mit einem einfachen Ticket bundesweit nutzen zu können und sich keine Gedanken mehr über Tarifzonen machen zu müssen.

Wenn ich einen Hund oder ein Fahrrad dabei habe, ist das anders: Dann muss ich mir oft Zusatzkarten kaufen, je nachdem, in welchem Verkehrsverbund ich mich gerade befinde. Widerspricht das nicht dem Ziel des Deutschlandtickets?

Ja und nein. Ja, weil es aus Sicht der betroffenen Fahrgäste genau dieses Problem gibt. Nein, weil ein Eingehen auf jeden einzelnen Wunsch zu dem Tarifsystem geführt hat, das wir jetzt haben. Wir haben noch ein Stück Weg vor uns und werden in bestimmten Fällen sicher noch Lösungen finden. Hätten wir das aber direkt getan, wäre kein Deutschlandticket zum 1. Mai möglich gewesen.

Nah.SH-Chef rechnet zum Start des Deutschlandtickets mit Schwierigkeiten

Wird die Situation in den Zügen mit dem 9-Euro-Ticket vergleichbar sein?

Es wird zu Schwierigkeiten kommen. So kann es passieren, dass einzelne Züge auf einzelnen Strecken richtig voll werden und möglicherweise bei sonnigem Wetter am Wochenende auf bestimmten Strecken nicht alle Fahrgäste mitfahren können. Das hatten wir zum Teil auch schon vor dem 9-Euro-Ticket, währenddessen sowieso. Jetzt ist es nicht in dem Umfang wie beim 9-Euro-Ticket zu erwarten, aber es kann diese Situationen geben. Wir empfehlen allen Fahrgästen, sich auf unserer Homepage unter „Reiseempfehlungen“ über die erwartete Auslastung der Züge zu informieren.

Wird das Deutschlandticket schon bald teurer als 49 Euro?

Wir müssen in vielen Bereichen von steigenden Kosten ausgehen. Diese Kosten müssen irgendwie gedeckt werden, wenn wir den Zugverkehr nicht einschränken wollen. Wenn die Kostensteigerungen nicht durch die öffentliche Hand übernommen werden – und das werden sie momentan nicht – muss das Geld irgendwo anders herkommen. Die einzige Möglichkeit, die wir dann haben, ist die Erhöhung der Fahrpreise. Das ist beim Deutschlandticket eine Entscheidung, die auf Bundesebene getroffen werden muss.