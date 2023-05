﻿Semesterticket-Upgrade ab Juli: Studierende bekommen Geld zurück

Kiel. Gute Nachrichten aus dem Verkehrsministerium: Die rund 54 000 Studierenden in Schleswig-Holstein können ab Juli ihr bisheriges Semesterticket zum Deutschlandticket upgraden. Und auch für die Monate Mai und Juni gibt es eine Lösung: „Für diese Monate haben wir den Allgemeinen Studierendenausschüssen (Asten) ein Rückerstattungsangebot gemacht, dem bereits nahezu alle Asten im Land zugestimmt haben“, sagt Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide.

Nach KN-Informationen soll außerdem ein bundesweites Solidarticket, das langfristig das Semesterticket ablösen soll, zum Sommersemester 2024 kommen.

Die Studierenden müssen bei der Mai/Juni-Lösung allerdings erst einmal in Vorkasse gehen und das Deutschlandticket (49 Euro) zusätzlich zu ihrem ohnehin vorhandenen Semesterticket (in Kiel etwa 34 Euro) selbst kaufen. Studierende, die für Juni ein Deutschlandticket gekauft haben, empfiehlt von der Heide, dieses bis zur Kündigungsfrist am 10. Juni zu kündigen.

So funktioniert die Rückerstattung

Die Studierenden können dann bei ihren jeweiligen Allgemeinen Studierendenausschüssen Erstattungsanträge stellen. Sie bekommen dann das Geld für das Deutschlandticket abzüglich des Differenzbetrages zwischen dem Semesterticketbetrag und dem Deutschlandticket erstattet. Die Studierenden zahlen somit auch für Mai und Juni jeweils nur 49 Euro.

Das Geld sollen die Asten dann an die Studierenden so schnell wie möglich auszahlen. Wie das technisch konkret umgesetzt werden kann, sei noch in der Abstimmung, schildert Ministeriumssprecher Harald Haase.

Die Asten wiederum sollen zum Wintersemester diese Ausgaben dann wieder von der Nah.SH erstattet bekommen, so Haase. Bedingung dafür sei, dass die Asten alle mitmachen. Nur die Antwort eines Asta steht noch aus, aber da sei man zuversichtlich, dass dieser ebenfalls zustimme.

„Das Semesterticket-Upgrade wird voraussichtlich als Handyticket ebenso zur Verfügung stehen wie als Papierticket“, so von der Heide.

Kein eigener Vertriebsweg für Semesterticket-Upgrade

Eine klare Absage erteilt der Staatssekretär jedoch technischen Übergangslösungen in Form eines eigenen Vertriebsweges. Die Asten es forderten dies, weil ihnen der externe Vertrieb durch den Dienstleister „DB Vertrieb“ zu langsam ist, sodass die Studierenden das Upgrade nicht schon seit Mai nutzen können. „In der Abwägung ist der Aufwand für den Aufbau einer Übergangslösung zu hoch“, so von der Heide. Er erinnerte zudem daran, dass auch andere Bundesländer, die mit dem DB-Vertrieb zusammenarbeiten, derzeit bei der Umsetzung des Upgrades zeitlich hinterherhinken.

Solidarticket soll zum Sommersemester 2024 kommen

Wie von der Heide weiter sagte, sei er zuversichtlich, dass das Upgrade-Modell spätestens im kommenden Jahr durch ein bundesweit einheitliches Semesterticket auf Basis des Deutschlandtickets als Solidarmodell abgelöst werden könnte. Dies solle langfristig die Semestertickets mit regionaler Gültigkeit ersetzen.

Hierüber stünden die Länder derzeit in Verhandlungen mit dem Bund hinsichtlich der Organisation und der Finanzierung. „Und selbstverständlich wird dieses Modell auch noch mit den Studierenden selbst beraten werden müssen“, so von der Heide. Als Start für dieses Ticket angepeilt ist das Sommersemester 2024.

