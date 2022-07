DFB-Frauen im Finale, Lücken im Regal

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich will Ihnen hier nichts vormachen. Ich habe von Fußball nun wirklich keine Ahnung. Aber vielleicht muss man die auch gar nicht haben, um zu erkennen, dass die deutschen Fußballerinnen ein Riesenturnier spielen und gerade dabei sind, ein echtes Sommermärchen zu schreiben. Mehr noch: So ganz nebenbei hat das Team um die Stürmerin Alexandra Popp dem Frauenfußball einen völlig neuen Stellenwert verschafft. Der Einzug ins Finale ist dabei der vorläufige Höhepunkt. Immer öfter ist nun zu hören: Was Moral, Einsatz, Spielfreude und nicht zuletzt den Auftritt jenseits des Spielfels angeht, könnten sich die hochbezahlten Herren der Nationalmannschaft ruhig mal eine Scheibe von ihren Kolleginnen abschneiden.

Ist es einfach nur kurios oder müssen wir uns schon Gedanken machen: In den vergangenen Tagen erreichten uns immer wieder Hinweise darauf, dass sich in den Supermarkt-Regalen schon wieder Lücken auftun. Das kennen wir noch aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie, als plötzlich viele Menschen aus unerfindlichen Gründen das Klopapier wegkauften. Doch jetzt fehlt mal das Mehl, mal das Olivenöl, dann wieder eine bestimmte Sorte Nudeln. Meine Kollegin Anne Holbach ist dem Phänomen einmal nachgegangen.

Deutlich ernster ist das Problem der weiter steigenden Kosten im Bereich der stationären Pflege. Wer in Schleswig-Holstein in einem Heim lebt, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Anteil, der selbst zu zahlen ist, hat die Grenze von 2000 Euro im Monat inzwischen überschritten. In anderen Bundesländern sieht es oft noch schlechter aus. Und das, obwohl seit Januar so genannte Leistungszuschläge gezahlt werden. Sie können den Anstieg der Kosten für die Betroffenen aber lediglich dämpfen. Kein Wunder, dass der Ruf nach einer politischen Lösung laut wird. Mein Kollegin Tilmann Post hat die komplizierte Finanzierung durchleuchtet.

Das russische Atom-U-Boot "Vepr" passiert einen dänischen Windpark im Fehmarnbelt. Damit ist jetzt die Paradeflotte für den kommenden Sonntag komplett. © Quelle: Frank Behling

Die russische Marine hat einen dritten Verband der Nordflotte in die Ostsee geschickt. Diesmal war ein atomar angetriebenes Jagd-U-Boot mit dabei. Für die „Vepr“ ist es nach 2021 der zweite Besuch in der Ostsee. Vor Fehmarn gab es eine enge Begegnung. Zum Artikel geht es hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Schön, dass Sie uns lesen!

