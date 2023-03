Wir suchen den ältesten Hund in Kiel und der Region: Machen Sie mit!

Rasse, Größe und Haltung: Diese Faktoren beeinflussen die Lebenserwartung eines Hundes. In Portugal hat ein Hund seinen 30. Geburtstag gefeiert – jetzt suchen wir den ältesten Hund in der Kieler Region. So können Sie mitmachen.