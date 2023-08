﻿Das sind die sieben schönsten Hundestrände an der Ostsee

Ausflug mit Hund ans Wasser

Suchen Sie in Schleswig-Holstein nach einem schönen Strand für Ihren Hund? An der Ostsee finden Sie viele tolle Hundestrände, an denen Ihr Vierbeiner sich austoben und baden kann. Wir haben die sieben schönsten Hundestrände an der Ostsee für Sie zusammengestellt.

