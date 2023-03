Die dunkle Seite von Kiel

Und plötzlich gingen die Lichter aus: In Kiel sorgte ein technischer Defekt für ungewohnte Dunkelheit. Doch das ist nicht das einzige Thema, das die Region bewegt. Was heute wichtig ist, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

In Kiel ist vielerorts die Straßenbeleuchtung ausgefallen - wie hier in der Eckernförder Straße.

für Sternen- und Polarlichtgucker ist Dunkelheit das Schönste ... bei klarem Himmel die Milchstraße erkennen können, die Nordlichter tanzen sehen - das hat was! Wie viel mehr am Firmament zu sehen ist, wenn weniger Lichter brennen, zeigte sich in dieser Nacht in Kiel. Durch einen technischen Defekt blieben etliche Straßenlaternen dunkel. Von Russee bis Holtenau. Die Erklärung für den Defekt kommt übrigens nicht aus der Landeshauptstadt. Denn seit einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2006 sind die Stadtwerke Bremen am Zug, wenn es um die Kieler Beleuchtung geht.

Bei Holstein Kiel ist hoffentlich das dunkle Kapitel abgeschlossen: Nach den zwei Unentschieden und der Niederlage gegen Liga-Schlusslicht Jahn Regensburg spricht KSV-Kapitän Hauke Wahl von einer „Ergebnis-Delle“, und Lewis Holtby hofft, „endlich mal wieder zu null“ zu spielen. Die nächste Chance bietet sich am Sonnabend im Nordduell gegen den HSV. Ob die Rapp-Elf mit ihrer Leistung mehr überzeugt? Nach den Pfiffen am vergangenen Sonntag wäre das den Spielern nur zu wünschen ...

Nicht so bierernst kommt das folgende Thema daher: Nachdem Axel Milberg sein Aus beim Kieler Tatort verkündet hat, haben wir einmal überlegt, wer künftig an der Seite von Almila Bagriacik (als Kommissarin Mila Sahin) ermitteln könnte. Jonas Nay, Bjarne Mädel oder eine Schauspielerin? Lesen Sie hier, wen wir uns alles vorstellen können. Falls Sie noch einen anderen Namen im Kopf haben, teilen Sie ihn uns gerne mit!

Was wird aus dem Nordlicht in der oberen Holstenstraße? Derzeit ist das einstige Vorzeigeprojekt von Leerstand geprägt. © Quelle: Frank Peter

Leerstand, Bauarbeiten, Strukturwandel: Die Holstenstraße und die angrenzenden Straßen in Kiel haben mit diversen Problemen zu kämpfen. Im „KN-Talk Innenstadt“ soll am Dienstag, 28. März, nach Lösungen gesucht werden. Wollen Sie im Publikum sitzen? Hier gibt es mehr Infos zu unserem Innenstadt-Talk.

