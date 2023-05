﻿So schmeckt der Sommer in Schleswig-Holstein: Die Erdbeeren sind da

Bovenau/Altenholz. Die Erdbeersaison 2023 kann starten. In Schleswig-Holstein sind die ersten Früchte in begehbaren Folientunneln reif. Mitte Juni können im Freiland die Selbstpflücker starten. „Aktuell sieht alles nach guten Voraussetzungen für einen guten Ertrag aus“, sagt die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen.

Auf Gut Steinwehr in Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Himmelfahrtstag mächtig was los. Das Gartencafé samt Hofladen hat jetzt täglich geöffnet. Für Erdbeerfans gibt es dort alles, was das Herz begehrt – von der Erdbeertorte über Erdbeersecco bis zu Erdbeerquark.

Die Erdbeer-Saison 2023 startet: Von Erdbeerkuchen bis Erdbeersecco

In der angeschlossenen Backstube werden die Früchte laufend frisch verarbeitet. An guten Tagen gehen rund 70 Torten über den Tresen, heißt es aus der Tortenschmiede.

„Wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Lars Dieckmann (45). Der Landwirt ist zusammen mit seiner Lebenspartnerin Judith Wannagat (31) seit 2020 Pächter des Gutes, zu dem 300 Hektar Land gehören. Auf rund 20 Hektar wachsen Erdbeeren. 30 Erntehelferinnen und -helfer aus Polen fangen bereits morgens ab 4 Uhr mit dem Pflücken an, damit die frischen Früchte rechtzeitig in den örtlichen Handel kommen.

Schleswig-Holstein: Wer Erdbeeren selbst pflückt, spart viel Geld

„Die meisten arbeiten schon seit Jahrzehnten fürs Gut“, sagt Agrarbetriebswirtin Judith Wannagat. In den acht Folientunneln wächst gerade die frühe und sehr süße „Clery“ heran. Dank unterschiedlichster Sorten geht die Erdbeersaison in Schleswig-Holstein bis Ende Juli. Selbstpflücker können übrigens viel Geld sparen. „Sie zahlen die Hälfte des normalen Verkaufspreises“, sagt die Chefin.

Erdbeeren sind wahre Immunbooster: Um den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C zu decken, reichen schon fünf bis sechs der Früchte. Werden sie im Kühlschrank gelagert, sind sie drei, vier Tage haltbar. Wer mal was Neues ausprobieren möchte: „Einfach mal mit pürierten Erdbeeren und Wodka das Getränk Limes machen“, sagt Lars Dieckmann.

Altenholz: Stets frische Erdbeeren an den mobilen Verkaufsständen

Ortswechsel: Einen Frische-Auftritt haben Erdbeeren derzeit in Altenholz im Einkaufsgebiet „Erdbeerfeld“. Dort steht gerade Bissan Hamdan (21) in einem Verkaufsstand in Erdbeerform vom Hof Mougin und friert. „Aber das kenne ich schon“, sagt die Studentin der Wirtschaftsinformatik lachend. „Entweder ist es zu heiß oder zu kalt.“ Dafür entschädige der leckere Duft der roten Früchte, der in der kleinen Bude omnipräsent ist.

Die Studentin hat vor zwei Jahren angefangen, sich in einem der 25 mobilen Verkaufsstände des Erdbeerhofes Geld dazuzuverdienen. Stundenlohn: Zwölf Euro netto. Noch, so sagt sie, seien die Kunden etwas zögerlich. „Aber das ändert sich, wenn die Preise günstiger werden.“ Ein Kilogramm kostet derzeit rund zehn Euro.

In Schleswig-Holstein werden rund 10 000 Tonnen Erdbeeren geerntet

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 89 Betriebe, die auf 862 Hektar Erdbeeren anbauen. Die größten Flächen liegen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg (150 ha), Plön und Ostholstein (150 ha). „Wenn alles glatt läuft, produzieren wir hier im Norden rund 10 000 Tonnen Erdbeeren“, so Daniela Rixen, Sprecherin der Landwirtschaftskammer. Der Erdbeer-Sommer kann also kommen.

