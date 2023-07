﻿Darum sind Autotransporter bei Havarien so gefährlich

Kiel. Spätestens als sich die Allianz Versicherung nach dem Untergang der „Felicity Ace“ im vergangenen Jahr mit den Risiken der Autotransportschiffe beim Transport von Elektrowagen beschäftigte, war klar, dass in der Schifffahrt etwas passieren muss. Die „Fremantle Highway“ wird das Thema jetzt wieder auf die Agenda der internationalen Schiffsversicherer und Klassifizierungsgesellschaften heben.

Die letzten Funksprüche der Besatzung der „Fremantle Highway“ zeigen, wie schnell die Situation an Bord des 199 Meter langen Schiffes in der Nacht zum Mittwoch außer Kontrolle geriet. Da ist von einer Explosion eines Elektroautos die Rede und dass die Ladung ins Rutschen gerät. Und dann sprangen einige der Seeleute ins Wasser.

Gerald Immens beurteilt als Kapitän und langjähriger Lotse die Lage. © Quelle: Frank Behling

Inzwischen haben die Bergungsmannschaften das Kühlen der Bordwand des 199 Meter langen Schiffes eingestellt, damit kein weiteres Wasser in das Schiff gerät und es dadurch instabil wird. Das teilte die Küstenwache mit.

Große Decksflächen bei Autotransportern sind das Problem

„Das ist genau das Problem mit diesen Schiffen. Sie haben große, offene Decks mit einer niedrigen Höhe. Da kann sich nicht nur ein Feuer gut ausbreiten, sondern auch Wasser. Die Folge ist ein Kentern. Das Schiff kippt dann einfach um“, so Kapitän Gerald Immens. Der 64-jährige war 30 Jahre Lotse auf Nord-Ostsee-Kanal und ist früher auf Tankern gefahren.

All das, was an Land einen Brand rasch löschen würde, hilft hier nicht. „Man muss sich das wie ein Parkhaus vorstellen“, so Immens, „an Land würde man dort einfach viel Wasser hineinpumpen und das Feuer ist aus. Das alles geht bei einem Schiff nicht.“

Auch das Entsenden von Feuerwehrleuten ist keine Lösung. „Das wäre unverantwortlich. In dem Schiff brennt es, da sind enorme Temperaturen. Decks sind entweder eingestürzt oder glühend heiß“, sagt Immens. Ein Innenangriff ist auf See nicht möglich. „Wir können jetzt nur abwarten und hoffen, dass der Rumpf hält.“

Ein Untergang müsse aber nicht automatisch eine Katastrophe auslösen, so der Lotse: „In dem Schiff sind nur ausgebrannte Autowracks und das Öl aus den Treibstofftanks, das sich gut abpumpen lässt.“

Spezialgerät für die Ölbergung in Bereitschaft

Genau darauf bereiten sich auch die niederländischen Bergungsteams vor. Die zur Boskalis-Gruppe gehörende Firma Smit Salvage hat extra Spezialgerät, mit dem Schweröl sicher aus den Tanks gesunkener Schiffe geborgen kann.

Wie es mit der „Fremantle Highway“ weitergeht, bleibt derweil offen. Der vom Reeder beauftragte Schlepper „Hunter“ fixiert das Wrack mit einer Notschleppverbindung zwischen zwei Fahrwassern vor der Insel Terschelling.

Der aktuelle Wind hat das Schiff etwas westwärts vertrieben. Wie man mit dem am Montag erwarteten Sturmtief umgeht, wird noch beraten.

Das Feuer auf dem Autotransporter kann noch tagelang brennen

Das Feuer an Bord ist dann noch nicht erloschen. Die Flammen finden in dem Schiff noch tagelang immer neue Nahrung und fressen sich weiter nach unten in Richtung Maschinenanlage und Treibstofftanks.

„Wenn etwas passiert, kommt die Besatzung nur sehr schwer von dem Schiff runter“, erklärt Immens, „das gilt auch, wenn es ein Leck gibt. Das haben wir bei der ’Baltic Ace’ gesehen.“ Der Autotransporter wurde am 5. Dezember 2012 vor der niederländischen Küste von einem Containerschiff gerammt. Der Untergang ging so schnell, dass 11 der 24 Seeleute dabei umkamen.

Unvergessen ist auch der Havarie der „Tricolor“ im Dezember 2002. Der norwegische Autotransporter wurde im Ärmelkanal gerammt und sank ebenfalls mit 2871 Autos und fast 2000 Tonnen Öl an Bord. Für die Bergung im Sommer 2003 musste das Schiff in Scheiben geschnitten werden. Obwohl das meiste Öl vorher abgepumpt wurde, traten bei der Bergung immer wieder Ölverschmutzungen auf.

