Die große Freiheit: Endlich Sommerferien!

so lange mussten die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein selten auf die Sommerferien warten. Aber jetzt - Mitte Juli - ist es soweit. Sechs unbeschwerte Wochen stehen ihnen bevor. Für mehr als 35.000 junge Menschen war der Zeugnistag sogar der letzte Schultag überhaupt. Sie haben ihren Abschluss in der Tasche. Die Fotos aller Abschlussklassen aus unserer Region finden Sie ab morgen auf KN-online. Und wie sind die Noten? Im Schnitt sind sie ein bisschen schlechter ausgefallen als im Vorjahr. Statt 2,34 liegt der Schnitt nun bei den Gymnasien bei 2,39. Das ist zu verschmerzen, wenn man an die schwere Mathe-Prüfung denkt, mit der viele gar nicht gut zurechtgekommen sind. So oder so: Herzlichen Glückwunsch allen, die ihren Abschluss geschafft haben. Und Kopf hoch sei denen zugerufen, die einfach noch einen zweiten Anlauf benötigen.

Mit den Ferien beginnt die Urlaubssaison. Viele werden jetzt, da Corona vorbei ist, die Chance nutzen, ins Ausland zu reisen. Mit dem Flugzeug hat das am Donnerstag nicht so gut geklappt, weil Klima-Aktivisten sich in Hamburg aufs Rollfeld klebten. Auch heute werden viele Aktionen gemeldet. Wer ohnehin lieber Urlaub zwischen Nord- und Ostsee machen möchte, hat Glück. Die Buchungslage ist zwar insgesamt gut. Doch in vielen Ferienorten gibt es auch jetzt noch freie Unterkünfte. Koffer packen, heißt die Devise.

Auch die Politik geht in die Sommerpause, pardon: wir sprechen natürlich von der sitzungsfreien Zeit. Echte Politiker machen ja praktisch nie Urlaub. So oder so stand im Sozialausschuss des Landtages noch ein sehr emotionales Thema auf dem Programm - die Lage der Geburtshilfe in Schleswig-Holstein. Denn die bereitet Sorge, weil in schöner Regelmäßigkeiten Standorte aufgegeben werden oder nur mit großer Mühe die Versorgung aufrecht erhalten werden kann. Glaubt man dem Gutachten, das Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nun vorgelegt hat, ist die Situation jedoch gar nicht so schlecht wie viele denken. 95,5 Prozent der Frauen erreichen demnach innerhalb von 40 Minuten eine Geburtshilfe. So geht eben Statistik. Klingt nämlich wirklich ganz gut und ist beruhigend für viele Schwangere. Aber für 4,5 Prozent der Frauen sieht das alles nun mal ganz anders aus.

Bild des Tages





Klein, aber fein: Spitzenkoch Jochen Strehler zeigt, wie erstklassige Küche auch auf dem Campingplatz gelingt. © Quelle: Ulf Dahl

Ferienzeit ist Wohnmobilzeit. Immer mehr Menschen genießen es, ihren Urlaub auf den eigenen vier Rädern zu verbringen. Doch was soll man im Wohnmobil – oder auf dem Campingplatz – kochen? Spitzenkoch Jochen Strehler, selbst bekennender Camper, gibt Tipps zum Ferienstart. Und spendiert zwei Rezepte.

