﻿TKMS: Die Kapazitäten sind da, jetzt fehlen Aufträge aus Berlin

Die Kieler Werft TKMS ist gut im Geschäft. In den kommenden Tagen werden gleich zwei Exportaufträge ausgeliefert. Eine Fregatte für Ägypten und ein U-Boot für Singapur stehen bereit. Was jetzt noch fehlt, sind Aufträge der Bundesregierung.

Kiel. In diesen Tagen wird bei Thyssenkrupp wieder Kasse gemacht. Die Kieler Werft TKMS liefert gleich zwei hochwertige Rüstungsprojekte aus. Eine Fregatte an Ägypten und ein U-Boot an Singapur sind fertig. Der Auftragswert für beide Produkte liegt zusammen im oberen dreistelligen Millionenbereich.

Die neue Fregatte „Al Qahhar“ wird in Bremerhaven an Ägypten übergeben. In Kiel liegt das U-Boot „Impeccable“ klar zur Auslieferung. Es soll im Mai nach Singapur gebracht werden.

Das Duo hat in etwa den Wert eines der riesigen Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft aus Papenburg, die über Jahrzehnte die Flaggschiffe des deutschen Schiffbaus waren. Mit der geplanten Ausgliederung der Schiffbausparte aus der Thyssenkrupp AG könne die Werft noch schneller werden.

TKMS: Mit 3578 Mitarbeitern in Deutschland die Nummer 1

Ziel ist die Schaffung eines maritimen Systemhauses für alle Typen von Schiffen und Booten der Seestreitkräfte der Nato und befreundeter Staaten. Auf einer Produktpräsentation in der neuen Ocean World der Kieler Werft fahren bereits all diese Schiffe in einer Animation.

U-Boote, Luftabwehr-Fregatten, U-Jagd-Fregatten, Korvetten und auch unbemannte Systeme mit modularen U-Booten für zivile Nutzungen oder Plattformen für die Bergung von Kriegsaltlasten in der Ostsee.

Aktuell hat TKMS mit 3578 Mitarbeitern die Meyer-Gruppe mit 3475 Mitarbeitern als größte deutsche Werftengruppe abgelöst. Weitere 3000 Mitarbeiter sind für TKMS im Ausland im Einsatz. In Brasilien wurde gerade eine Werft eingeweiht.

Thyssenkrupp Marine Systems: Für Wismar werden Aufträge gebraucht

Die Orderbücher bei Meyer haben Aufträge bis 2026 gefüllt, die bei TKMS bis 2034. Und es könnten bald noch mehr Aufträge dazukommen. Um weitere 1000 Mitarbeiter in der 2022 von TKMS übernommene Werft in Wismar zu beschäftigen bräuchte man dringend die zugesagten Aufträge der Bundesregierung für die deutsche Marine. „Wir sind mit dem Einstieg in Wismar in Vorleistung getreten und brauchen dort jetzt Aufträge“, so TKMS-Chef Oliver Burkhard unlängst vor Bundestagsabgeordneten.

„Wismar hängt an der Frage: Wird es diese Aufträge für die Marine geben? Da ist jetzt die Bundesregierung gefordert“, so Stephanie Schmoliner von der IG Metall aus Kiel. In Wismar sollen die Überwasserschiffe für TKMS gebaut werden.

Kieler Werft: Fregatte in 38 Monaten gebaut

An der Fertigung und Konstruktion von TKMS liegt es nicht. Dass die Kieler Werft Tempo kann, hat sie gerade gezeigt. Die erste Fregatte für Ägypten wurde 38 Monate nach der Auftragsvergabe ausgeliefert. Bei den Aufträgen für die deutsche Marine dauert es mehr als doppelt so lange.

24 Monate lagen hier zwischen dem Baubeginn der ersten Korvette und der Ablieferung. Und dabei braucht die deutsche Marine dringend neue Fregatten, Tanker, Minenjäger, Tender und weitere U-Boote.

Neue Schiffbauhalle wird in Kiel eingeweiht

In Kiel wird gerade eine Schiffbauhalle für den U-Bootbau errichtet. Im Herbst ist dort der Baustart des ersten U-Boots der neuen Klasse 212CD. Dieses U-Boot hat international großes Interesse ausgelöst. Es hat das Potenzial für weitere Aufträge aus Nato-Staaten.

Ihre U-Bootflotten modernisieren wollen aber auch Länder in Südamerika und Asien. Deshalb ist die erfolgreiche Auslieferung des ersten U-Boots an Singapur auch ein wichtiges Signal in den Markt.