Die vielen Baustellen der Justizministerin

Ein Staatssekretär, der für seine Doktorarbeit abgeschrieben haben soll und den seine Mitgliedschaft in schlagenden Verbindungen verfolgt. Angehende Justizvollzugsbeamte, die über unhaltbare Zustände in der einzigen Justizvollzugschule des Landes klagen. Und nun auch noch ein Berufungsverfahren für den wichtigen Posten des Generalstaatsanwalts, das vor dem Oberveraltungsgericht krachend scheitert. Das Justizministerium, so scheint es, ist derzeit vor allem damit beschäftigt, Probleme zu lösen, die es selbst geschaffen hat. Für die Leitende Oberstaatsanwältin in Kiel, Birgit Heß, ist die Entscheidung der Schleswiger Richter ein herber Schlag. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft gewesen. Doch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist niederschmetternd. Die Beurteilung der von Ministerpräsident Daniel Günther ausgewählten Juristin sei „fehlerhaft und damit nicht ausreichend aussagekräftig“ gewesen.

Die von Kreml-Chef Putin angeordnete Teilmobilmachung ist natürlich auch am Tag danach noch das großen weltweite Thema. Die Rede des Aggressors wird von einigen als „zweite Kriegserklärung“ bezeichnet. Zugleich wachsen die Zweifel, ob Putin es überhaupt gelingt, in kurzer Zeit eine nennenswerte Zahl von Reservisten auf die Beine zu stellen. Die USA, die in den letzten Monaten im Ostseeraum mit den Muskeln spielten, zeigen sich unbeeindruckt. Mit dem Ende des Manövers ziehen sie ihre großen Verbände zurück.

Zurück in den Kieler Hafen! Weil aus einem Tankcontainer auf dem Schwedenkai eine unbekannte Flüssigkeit tropfte, rückte dort heute die Feuerwehr an. Die Befürchtung, dass sich um eine giftige Chemikalie handeln könnte, löste einen Großalarm aus. Zum Glück konnten die Experten Entwarnung geben.

Ein Symbol für die Sanktionen gegen die Unterstützer Putins: Die Luxusjacht «Dilbar» liegt an der Lürssen-Werft in Lemwerder gegenüber vom Bremer Stadtteil Vegesack. Sie war im April auf Basis der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden. Das Schiff wurde nun behördlich überwacht von Hamburg an die Weser verlegt. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

