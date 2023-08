Die „Wünsch dir was“-Kooperation

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Kommunen in Schleswig-Holstein wollen mehr Tempo 30 - nicht nur in Wohngebieten, sondern auch auf Durchgangsstraßen. Noch dürfen sie aber nicht, wie sie wollen. Das Straßenverkehrsgesetz des Bundes sieht kein flächendeckendes Tempo 30 oder Geschwindigkeitsbeschränkungen in Durchgangsstraßen vor. Wenn an der Straße nicht gerade eine Schule, ein Altenheim oder Ähnliches liegt, muss vom Verkehr schon eine besondere Gefahr ausgehen, damit ein Tempo-30-Schild aufgestellt werden darf.

Umso interessierter beäugen Kommunen, was in Felde bei Kiel geschehen ist. Denn die Gemeinde hat mit der Hilfe der Kreisverwaltung ein Hintertürchen gefunden: Per Lärmschutzgutachten wurde festgestellt, dass der Verkehr zu laut ist. Deshalb soll nun Tempo 30 gelten.

Ein neuer Gesetzentwurf könnte die Lage nun komplett ändern - für den ADAC Schleswig-Holstein ist das aber keine gute Entwicklung. Mein Kollege Tilmann Post hat mit den verschiedenen Akteuren gesprochen.

Ein weiteres Thema, an dem sich aktuell die Gemüter erhitzen, trägt den Namen „Barrierefreiheit“. Ob in Lütjenburg, wo es trotz Seniorenheim keinen Zebrastreifen gibt, in Kiel, wo viele Bushaltestellen weiterhin ein Hindernis für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator sind, oder an der Kiellinie, wo Behinderte eine 40 Zentimeter hohe Stufe überwinden müssen, wenn sie wie alle anderen die Badeplattform am Segelcamp 24/7 nutzen wollen - es muss noch viel getan werden.

Zum Teil haben die betroffenen Kommunen bereits eingeräumt, dass Handlungsbedarf besteht - aber ob auch wirklich was geschieht? Speziell in Kiel, wo die neue Rathaus-Kooperation von Grünen und SPD ebendieses Thema auf die Agenda gesetzt hat, gibt es Gegenwind: Das Vorhaben, bis 2028 mehr als 300 Bushaltestellen barrierefrei umzugestalten, sei der Stadtverwaltung zufolge ein „nicht realistisches“ Vorhaben.

Mein Kollege Dennis Betzholz - stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion - stuft den Kooperationsvertrag von Grünen und SPD als nicht viel mehr als eine als Ziel getarnte Träumerei ein. Er nennt vier Beispiele, die Grün-Rot aus eigener Kraft gar nicht erreichen kann. Doch lesen Sie selbst.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Abkühlung ist, wenn es richtig spritzt (von links): Paul (4), Marie (6), Leonie (9), Benjamin (7) und Amelie (4). © Quelle: Sven Janssen

Nach dem verregneten Juli und dem noch verhaltenen August ist seit diesem Wochenende das Strandwetter in Schleswig-Holstein zurück. In Strande und am Falckensteiner Strand in Kiel freuten sich Urlauber und Einheimische. Für Strandkorbverleiher und Gastronomen war es eine durchwachsene Sommersaison.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN