Die zehn besten Beachbars an der Ostsee

Christin Lücking (43) und Patrick Klaus (43) genießen einen Drink in Zantopps Fährhaus in Mönkeberg.

Schleswig-Holstein.Fein gemixte Cocktails in gehobenem Ambiente oder lieber hausgemachte Eiscreme in ungezwungener Atmosphäre? Für Familien, Surfer oder Großstadt-Singles? Leger im Badeanzug oder doch lieber stylisch mit DJ und Lounge-Musik? Die Beachbars an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins bedienen fast jeden Geschmack und jede Altersgruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit Sie den Überblick behalten und wissen, wo sich ein Besuch lohnt, haben die Kieler Nachrichten eine Top 10 der besten Strandlokale zusammengestellt – inklusive Angaben zu Strandentfernung, Dresscode und bestem Getränk. Den Überblick finden Sie hier.

Lesen Sie auch

Sandhafen in Kiel

100 Tonnen Sand sorgen für das gewisse Strandgefühl im Sandhafen an der Kiellinie – und das nur gut sechs Fahrradminuten von der Innenstadt entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Land in Sicht in Eckernförde

In Eckernförde können Urlauber und Einheimische in der Beachbar Land in Sicht direkt auf dem Hauptstrand im Liegestuhl kühle Getränke genießen. Der Renner auf der Karte ist ein Bier aus dem dazugehörigen Brauhaus.

Blossom Beach in Surendorf

Die Beachbar Blossom Beach in Surendorf lockt mit Sandterrasse und leckeren Cocktails – und ist gleichzeitig Restaurant. Hier können sich Wassersportler und Strandurlauber gleichermaßen wohlfühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seebar in Kiel

In bester Lage von Kiel und mit feinem Ambiente kommt die Seebar an der Kiellinie daher, ohne auch nur annähernd spießig zu wirken. Besonderer Clou: Wer im Sommer eine Abkühlung braucht, kann über zwei Treppen direkt in die Förde hüpfen – und, bei Interesse, ein SUP ausleihen.

Ocean Eleven in Laboe

Das Restaurant Ocean Eleven an der Promenade in Laboe bietet ganzjährig Strandfeeling pur. In der verglasten Strandlounge haben Gäste auch bei schlechtem Wetter einen Logenplatz am Wasser.

Deichterrassen in Heidkate

Die Beachbar Deichterrassen in Heidkate besticht durch ihre Lage direkt auf dem Deich. Von dort fällt der Blick über die weite Ostsee. Ideal für Spaziergänger und Radfahrer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flunderbar in Hohwacht

Die Flunderbar in Hohwacht lädt alle Altersgruppen ein zum Verweilen, Relaxen, Treffen und Klönen. Was könnte schöner sein, als einen Strandtag mit kühlem Drink gemütlich ausklingen zu lassen.

Zantopps in Mönkeberg und Heikendorf

Wer trotz Berufsalltag für ein paar Stunden der Hektik entfliehen möchte, ist bei Zantopp in Mönkeberg und Heikendorf gut aufgehoben. Eis, Snacks und Drinks gibt es direkt am Strand.

Strandpavillon Seeblick in Heikendorf

Wer einen Logenplatz direkt an der Kieler Förde mit Blick auf den Schiffsverkehr und viele Segelboote möchte, ist im Strandpavillon des Hotel Seeblick in Möltenort richtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatort Hawaii in Stein

Tatort Hawaii in Stein versteht sich als Strandbar für die ganze Familie. Während tagsüber die Kids das Surfen lernen und die Sonnenhungrigen im Strandkorb relaxen, gibt es abends Drinks bis Sonnenuntergang.