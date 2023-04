Diebstähle aus Hotels und Gaststätten: Zahl gesunken

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Experte für die Halswirbelsäule

Bei Beschwerden an der Halswirbelsäule wird ab Mai ein neuer Chefarzt in der Lubinus Klinik in Kiel zurate gezogen: Prof. Sven Oliver Eicker hat zwar auch in Kiel studiert, war aber lange in Hamburg als Chirurg tätig. Nun kehrt er zurück. Das hat er bei Lubinus vor.