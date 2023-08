﻿Kriminalität in SH: Teure E-Bikes im Visier der Fahrraddiebe

Kiel. Keine guten Zeiten für Fahrradfahrer in Schleswig-Holstein. Die Zahl der Diebstähle ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Sowohl Polizei als auch Versicherer verzeichnen bei den gemeldeten Fällen einen Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Die Chance, sein Rad wiederzubekommen, ist dagegen gering. Laut Polizei liegt die Aufklärungsquote in Kiel gerade mal bei sechs Prozent.

Die Diebe gehen dabei offenbar immer professioneller vor und nehmen gezielt Markenräder ins Visier. Es handelt sich um immer teurere Modelle – insbesondere um E-Bikes, bestätigt Klaus-Dieter Nebendahl, Geschäftsführer vom Kieler Fahrradgeschäft Velostyle, bei dem Dienst- und Jobfahrräder geleast werden können. Nebendahl beklagt: „Wir bekommen immer mehr Meldungen, dass vor allem E-Bikes gestohlen werden.“

Zahl der Diebstähle von Fahrrädern steigt auch in Kiel rasant

Ein Blick in die Kriminalstatistik belegt, wie rasant sich das Problem entwickelt. Demnach stieg die Zahl der gemeldeten Fälle in Schleswig-Holstein von 8862 im Jahr 2021 auf fast 11000 im Jahr 2022 – ein Plus von 24 Prozent. In Kiel, wo besonders große Anstrengungen unternommen werden, um das Fahrradfahren attraktiv zu machen, sieht es nicht anders aus. Die Zahl der Delikte kletterte hier von 1767 auf 2021. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen, weil viele den Diebstahl gar nicht erst anzeigen. In Kiel konnten 114 Fälle aufgeklärt werden. Landesweit waren es rund 900.

Auch die Versicherer bekommen die Entwicklung zu spüren, wie Heiko Wischer von der Provinzial Nord erklärt. Im Geschäftsgebiet Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl der gemeldeten Diebstähle binnen eines Jahres von 840 Ende 2021 auf rund 1000 Ende 2022. Der Schadenaufwand kletterte von rund 600 000 auf 800 000 Euro. Deutschlandweit haben die Leistungen der Versicherer für gestohlene Fahrräder 2022 mit 140 Millionen Euro einen historischen Höchststand erreicht, so der Gesamtverband der Versicherer.

Diebstahl von Fahrrädern in SH: Polizei kann oft nicht helfen

Wie schwer es ist, gestohlene Fahrräder wiederzubeschaffen, zeigt der aktuelle Fall eines E-Bikes aus Kiel. Obwohl das Rad mit einem GPS-Tracker ausgestattet war und der Eigentümer den Verbleib verfolgen konnte, war es der Polizei bisher nicht möglich, das E-Bike wiederzubeschaffen.

Als Grund für die geringe Aufklärungsquote gibt die Polizei die schiere Menge der Taten an. Ein Problem sei aber auch die Vorgehensweise der Täter, die ihr Diebesgut ins Ausland bringen oder sofort weiterverkaufen. Welchen Anteil die E-Bikes an den gestohlenen Rädern einnehmen, kann die Polizei offiziell nicht sagen. „Eine Auswertung, ob es sich um E-Bikes oder Pedelecs handelt, müsste anhand der jeweiligen Anzeigen manuell erfolgen und wäre mit enormem Rechercheaufwand verbunden, der nicht leistbar ist“, sagt Matthias Arends, Pressesprecher der Polizei Kiel.

Arends rät trotzdem, sofort zur Polizei zu gehen. Nach der Anzeigenaufnahme werde das Rad grundsätzlich in die bundesweite Sachfahndung eingepflegt, sodass alle Polizeidienststellen bei Auffinden feststellen können, ob es als gestohlen gemeldet ist. Arends: „Wichtig zur Wiedererkennung sind hier individuelle Daten wie zum Beispiel die Rahmennummer.“

KN