﻿Diese Persönlichkeiten sind als Minister für Justiz und Agrar im Gespräch

Die schwarz-grüne Landesregierung nimmt Konturen an. An diesem Montag will Ministerpräsident Daniel Günther auf einem Landesparteitag der CDU für die Annahme des Koalitionsvertrags werben und die restlichen Personalien bekannt geben. Mit Spannung erwartet werden die Minister für Justiz und Agrar.

