﻿Diskriminierende Witze im Knallbonbon: Firma Weco entschuldigt sich

Der Inhalt von Knallbonbons der Firma Weco hat zum Jahreswechsel für Empörung gesorgt. Auf der Plattform Twitter echauffierte sich unter anderem der Musiker Jan Delay über die diskriminierenden Texte. Weco entschuldigt sich und bedauert die Inhalte. Doch wie kommen diese in die Verkaufsartikel?

Knalleffekt zu Silvester: Diskriminierende Witze in Knallbonbons der Firma Weco lösten zum Jahreswechsel in den Sozialmedien Empörung aus.

Kiel. Nach einem coronabedingten Verkaufsverbot für Böller und Raketen waren Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel 2022/23 wieder eine heißbegehrte Ware. Doch kaum ist das neue Jahr da, wird deutschlandweit über ein erneutes Böller-Verbot debattiert. Unglücke, Unfälle oder Angriffe auf Einsatzkräfte: Menschen richteten mit Pyro-Artikel insbesondere in den Großstädten schlimme Schäden an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel dazu entwickelte sich über den Jahreswechsel in den Sozialmedien ein anderes Thema der Empörung – sozusagen mit doppeltem Knalleffekt. Hintergrund: In Knallbonbons der Firma Weco verbargen sich Witze, die keiner lesen will.

Jan Delay empört sich bei Twitter über Texte in Weco-Artikeln

Beispiel: „Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? – Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg.“ Oder: „Kommt ein Mann in die Bar, sitzen 22 Liliputaner am Tresen. Sagt der Mann: Was ist da los, der Kicker kaputt?“ Unter anderem der deutsche Musiker Jan Delay echauffierte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter über die diskriminierenden Witze in den Knallbonbons.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt: „Schön, wenn man das ,Kindertischfeuerwerk’ kauft, und dann keinen der Witze aus den Knallern vorlesen kann, weil nur misogyner Mist drin ist.“

Feuerwerkhersteller Weco: Entschuldigung und Bedauern über diskriminierende Texte

Die Reaktion beim nordrhein-westfälischen Feuerwerksunternehmen Weco, das auch einen wichtigen Standort in Kiel betreibt: Bedauern und eine Entschuldigung. Auf Nachfrage sagt Pressesprecher Oliver Gerstmeier: „Die Firma Weco bedauert die Inhalte der Verkaufsartikel und entschuldigt sich. Wir bedauern, dass diese Knallbonbon-Sprüche in den Umlauf gelangt sind und können an dieser Stelle nur zustimmen, dass die dargestellten Inhalte weder witzig, geschmackvoll noch zeitgemäß sind.“

Man entschuldige sich ausdrücklich bei allen Personen, die sich von den Texten beleidigt oder angegriffen fühlten. „Diskriminierung lehnen wir in jeglicher Form ab“, so Gerstmeier. Doch wie kommen diese Sprüche dann noch immer in Umlauf?

Weco: Problem trat bereits vor fünf Jahren auf

Bereits vor fünf Jahren sei man durch einzelne Sprüche in den Knallbonbon-Konfektionen mit dem Problem konfrontiert gewesen, sagt Gerstmeier. Man habe die Texte dann umfangreich überarbeitet. „Diese Sprüche werden seit jeher nicht mehr in unseren neuesten Produktionschargen der vergangenen Jahre verarbeitet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie dennoch auch an diesem Jahreswechsel wieder zu lesen, habe auch die Firma Weco selbst überrascht. Generell würden „sämtliche Inhalte in Fremdfertigung hergestellt“. Die Texte seien „seinerzeit ohne unsere Kenntnis verarbeitet worden“. Nach der Debatte vor fünf Jahren habe man mit allen Produzenten gesprochen und die Produkte verändert, sagt Gerstmeier.

Lesen Sie auch

„Dass heute noch immer vereinzelt diese Knallbonbons im Markt auftauchen, liegt daran, dass wir vereinzelt Marktchargen jener Ware aufgrund der Komplexität des Marktes nicht mehr zurückbekommen. Ein Aussortieren ist und war demnach nicht mehr vollends möglich, da diese ,alte’ Ware ebenso wie viele andere Feuerwerkskörper über ein großes Zwischenhändlernetzwerk verteilt wurde und wird“, ergänzt der Pressesprecher.

Dass solche Texte also auch in einem Jahr erneut aus dem Knallbonbon fallen, ist nicht ausgeschlossen. Erfreulicher als die Knallbonbon-Empörung dürfte für den Feuerwerkhersteller die Verkaufsbilanz zum Jahreswechsel ausfallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man müsse zwar erst die zurückgemeldeten Quoten der Handelskunden abwarten, bis man ein Fazit ziehen könne. „Im Allgemeinen wird das aber ein sehr starkes Jahr gewesen sein. Das spiegelt das erste Echo wider“, sagt der Weco-Sprecher.