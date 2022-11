﻿﻿Disney Cruises kauft die „Global Dream“: So soll das Schiff nach Fertigstellung aussehen

Die US-amerikanische Reederei übernimmt das Mega-Schiff der insolventen MV Werften – einen Entwurf, wie der Kreuzliner einmal aussehen soll, gibt es bereits. Disney hat schon fünf Kreuzfahrtschiffe. Was den Passagieren dort an Bord geboten wird, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Wismar. Das US-amerikanische Unternehmen Disney Cruises kauft das fast fertiggestellte Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ der insolventen MV Werften in Wismar. Vollendet werden soll das Schiff mit Hilfe der Meyer Werft in Papenburg. Am Donnerstag wurde bereits ein Entwurf gezeigt, wie der Kreuzliner einmal aussehen soll.

Disney Cruises, ein Unternehmen mit Sitz in Celebration, Florida, betreibt derzeit fünf große Kreuzfahrtschiffe. Diese tragen neben dem Namen Disney Beinamen wie Magic, Wonder, Dream und Fantasy. Sie starten von Florida oder Puerto Rico in die Karibik, zu den Bahamas oder nach Alaska. Für 2023 kündigt das Unternehmen auch wieder Kreuzfahrten nach Europa an. Spezialitäten an Bord sind umfangreiche Unterhaltungsangebote wie Musicals, Kino oder Live-Shows – alles im Disney-Look, von Donald Duck bis Aladdin.

Disney Cruise hat kürzlich das erste Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb gepriesen: Die „Disney Wish“, Baujahr 2022, mit Platz für 4000 Passagiere. Gefertigt in der Meyer Werft in Papenburg. Laut Werft hat Disney zwei weitere Schiffe in Auftrag gegeben. Geplante Auslieferung: 2024 und 2025. Zuvor seien die „Disney Dream“ und die „Disney Fantasy“ hier in Deutschland gebaut worden. Das sechste Schiff soll „Disney Treasure“ heißen, wie die Reederei kürzlich per Video enthüllte.

Zielgruppe Familie – mit Spa, Nachtclubs und Animation

Klassische Zielgruppe der Kreuzfahrten sind Familien. Die Schiffe bieten Nachtclubs, Spa- und Wellnessbereiche oder aufwendige Animation, bei der typische Disney-Charaktere, wie Mickey Mouse oder Peter Pan, eine Rolle spielen. Möglich sei auch, in Kombination einen Aufenthalt im Walt Disneys World Resort in Florida zu buchen.

Vor zwei Jahren war der Disney-Konzern in die Schlagzeilen geraten, weil er 28 000 Mitarbeiter entließ. Auslöser waren die Folgen der Corona-Pandemie mit drastischen Einbrüchen bei Ferienparks, aber auch in der Kreuzschifffahrt.