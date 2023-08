Doch kein Handyverbot: Grundschulen in SH sollen Regeln selbst festlegen

Kiel. Mitten in den Sommerferien hatte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine Debatte über ein Handyverbot an Grundschulen losgetreten. Doch kurz vor dem Schuljahresstart ist von der markigen Ankündigung nur noch wenig übrig geblieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar hat das Ministerium den Grundschulen eine Empfehlung zum Umgang mit Mobiltelefonen gegeben, die ist aber nicht bindend. Die Ausgestaltung liege bei den Schulen, stellt Prien nun klar:„Ziel ist, dass die private Handynutzung während der Unterrichtszeit und in den Pausen in der Grundschule so organisiert wird, dass sie möglichst nicht stattfindet.“ Schulen sollen mit den Eltern auf Grundlage der Empfehlung ins Gespräch kommen.

Schulen in Schleswig-Holstein können längst die Nutzung von Handys verbieten

Vor zwei Wochen hatte das noch deutlich schärfer geklungen. Prien kündigte „ein generelles Handynutzungsverbot“ in Grundschulen an, weil sich Kinder zu wenig bewegten und zu wenig draußen spielten. Offenbar hatte sie sich zuvor nicht mit dem grünen Koalitionspartner abgestimmt, der wenig dafür übrig hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun ändert sich für die Grundschulen im Grunde nichts. Sie konnten längst durch Beschluss ihrer Schulkonferenz in ihren Schulordnungen festhalten, dass Kinder während der Stunden und Pausen keine Handys benutzen dürfen – damit sie zum Beispiel nicht durch Klingeln den Unterricht stören. Auch die Pausenregelung lässt sich pädagogisch begründen, weil sie als Zeit für soziale Kontakte und direkte Kommunikation dienen sollen. Ein pauschales Handy-Mitbring-Verbot wäre Juristen zufolge ohnehin unverhältnismäßig.

Prien will Schulen mit Empfehlung einen „einheitlichen Rahmen“ vorgeben

Mit der Empfehlung erhielten Schulen nun einen einheitlichen Rahmen, auf den sie sich im Dialog mit Eltern berufen können. „Das schafft Handlungssicherheit“, glaubt Prien. Es gehe ihr nicht um ein Handyverbot mit Strafandrohung: „Wir sind hier nicht in China.“

Lesen Sie auch

Aber Schulen sollen aus ihrer Sicht einen Schutzraum bieten. „Handys auf dem Schulhof und in den Pausen sind ein Einfallstor für die Verbreitung von Gewaltvideos, Mobbing und die Propaganda von Extremisten“, so Prien. Zudem böten soziale Netzwerke ein Suchtpotenzial.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wolle ein Bewusstsein für einen altersgerechten Gebrauch digitaler Geräte schaffen und an Eltern appellieren, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Es nütze nämlich nichts, wenn in der Schule Regeln geschaffen würden, Kinder zu Hause aber über Stunden am Handy sitzen.

KN