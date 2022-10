Doppelt geimpft, hält besser

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die EU zieht Verbrenner-Autos endgültig den Schlüssel ab. Elon Musk setzt die Top-Manager von Twitter vor die Tür. Die Inflation steigt auf mehr als zehn Prozent. Die Nachrichten überschlagen sich heute geradezu. Die Welt scheint außer Rand und Band. Vielleicht ganz gut, dass wir an diesem Wochenende vor dem Reformationstag die Zeit ein kleines bisschen entschleunigen können - um immerhin 60 Minuten. Was ich damit nur sagen will: Vergessen Sie nicht, in der Nacht auf Sonntag die Uhren um eine Stunde zurückzustellen. Was wir in den kommenden Tagen Schönes unternehmen könnten, haben wir hier einmal zusammengestellt.

Man ist sie ein wenig leid, die ewigen Warnungen vor immer neuen Infektionswellen. Tatsache ist aber leider, dass nun wirklich jeder jemanden kennt, den es gerade erwischt hat. Um sich vor Corona und Grippe zu schützen, ist eine Impfung das Gebot der Stunde. Und die Nachfrage ist ja auch so groß wie selten zuvor. Das Land hat nun reagiert. Künftig kann man sich in den Impfstellen des Landes nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Grippe impfen lassen. Ein gutes Angebot, das - nebenbei gesagt - schon vor Wochen von Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gefordert wurde. Dass die Hausärzte natürlich ebenfalls alle Impfungen anbieten, versteht sich von selbst.

Dier Einsatz von sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine hat vermutlich jeden entsetzt. Entsprechend hellhörig wurden wir in der Redaktion, als unser Kollege Frank Behling heute berichtete, dass die Fregatte „Sachsen“ erstmals mit einer Laserwaffe eine Drohne abgeschossen hat. Es handelte sich zwar nur um ein kleines Exemplar - doch es zeigt, wie beängstigend rasant die Entwicklung neuer Waffensysteme voranschreitet.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

